Salianji përplaset me deputetin e PS për ekspertët: Do vijmë te shtëpia jote meqë e ke me merak. Gogu: Mos shkel ligjin me të dyja këmbët

Ervin Salianji është përplasur me Toni Gogun për ekspertët, në Komisionin Hetimor për trajtimin e të dhënave të sistemit ‘TIMS’.









Gogu ngre pikëpyetje mbi vendin e punës ku po punojnë ekspertët, teksa thotë me ironi se sekreti hetimor do të ruhet në shtëpinë e Salianji.

Ky i fundit thotë se meqë e ka kaq me merak, mund të shkojnë te shtëpia e Gogut. Ky i fundit thotë se meqë e ka kaq me merak, mund të shkojnë te shtëpia e Gogut.

Pjesë nga debati:

Salianji: Kush do të bëjë rolin e klounit ta bëjë. Herën tjetër do t’i sjellë një kapuç ta vendosë në kokë dhe të bëjë rolin e klounit

Gogu: Kam një pyetje për ty, ku do e mbajnë ekspertët sekretin shtetëror, te shtëpia jote? Ti ke marrë kërkesat pa u dhënë detyrat dhe vendin ku do të punojnë. Ku kanë punuar ata për informacion aq delikat. Mos shkel ligjin me të dyja këmbët.

Salianji: Te shtëpia ime padiskutim mund të vijnë se u dal për zot. Meqë e ke me merak, do vijmë te shtëpia jote.