Aksident në aksin “Lushnjë-Berat”, automjeti përplaset me motorin! Plagoset 62-vjeçari, ja si është gjendja e tij

Një aksident ka ndodhur në aksin "Lushnjë-Berat" rreth orës 08:00 të mëngjesit të sotëm









Lushnjë/Informacion paraprak

Rreth orës 08:00 në aksin rrugor “Lushnjë-Berat”, automjeti tip “Toyota”, me drejtues shtetasen E. Ç., është përplasur me një motomjet që drejtohej nga shtetasi E. B., rreth 62 vjeç.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i motomjetit shtetasi E. B., i cili është transportuar në spital për ndihmë mjeksore.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.