VIDEO/ Vendos Tchouameni, Reali edhe më pranë titullit kampion në Spanjë

Real Madrid vazhdon marshimin drejt titullit kampion, pas suksesit minimal 0-1 në fushën e Mallorcas. Los Blancos vuajtën shumë në pjesën e parë, madje regjistruan një rekord negativ, duke mos gjuajtur asnjëherë në portën e mbrojtur nga Rajkovic.









Në fillimin e pjesës së dytë, të besuarit e Ancelottit morën në dorë situatën, duke zhbllokuar llogaritë me mesfushorin francez, Tchouameni. Madrilenët kryesojnë me 78 pikë, 11 pikë më shumë se Barcelona që ende nuk e ka luajtur ndeshjen e kësaj jave. Muriqi me shokë, në krahun tjetër, synojnë mbijetesën (Vendi i 15-të).

(VIDEO)