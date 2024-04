Sa kafeinë përmban çaji jeshil? Ja çfarë duhet të dini para se ta konsumoni

Çaji jeshil është një pije gjithnjë e më popullore. Kafeja është pija e parë që nis ditën. Rreth 62% e amerikanëve pinë kafe në baza ditore, sipas të dhënave nga Shoqata Kombëtare e Kafesë në 2020. Por të mos harrojmë edhe çajrat që përmbajnë kafeinë, sidomos çaji jeshil, një pije tjetër që ka edhe kafeinë, por edhe disa përfitime shëndetësore.









Meqenëse përmbajtja e kafeinës në lloje të ndryshme çaji mund të ndryshojë, dhe disa nuk përmbajnë fare kafeinë, shumë njerëz pyesin nëse çaji jeshil përmban kafeinë. Përgjigja e shkurtër është, po.

Pse çaji jeshil përmban kafeinë?

Çaji jeshil prodhohet nga gjethet e bimës Camellia sinensis, dhe duke qenë se kjo bimë përmban natyrshëm kafeinë, po ashtu edhe çaji që rezulton. Nëse çaji nuk i është nënshtruar një procesi dekafeinimi, të gjitha llojet e çajit jeshil do të përmbajnë një sasi të caktuar të kafeinës. Megjithatë, jo të gjitha llojet e çajit jeshil do të përmbajnë të njëjtën sasi kafeine.

Përmbajtja e kafeinës në çajin jeshil mund të ndryshojë në varësi të llojit të çajit – thotë Jena Volp, dietologe e regjistruar për Real Simple. Varietetet si matcha dhe sencha janë shembuj të çajrave jeshilë me përmbajtjen më të lartë të kafeinës.

Përmbajtja e kafeinës në çajin jeshil mund të ndryshojë. Një filxhan çaj jeshil i përgatitur përmban rreth 28 miligramë kafeinë, sipas klinikës Mayo. Megjithatë, siç u përmend, ka shumë faktorë që mund të ndikojnë në përmbajtjen e kafeinës në çajin jeshil, ndaj mund të ketë raste kur ajo është më e lartë.

Çaj jeshil Matcha

Çaji jeshil Matcha ka më shumë kafeinë nga të gjitha llojet e çajit jeshil.

Matcha është një lloj i veçantë çaji jeshil që përfshin bluarjen e gjetheve të çajit në një pluhur të imët. Meqenëse të pish mace do të thotë të konsumosh të gjithë gjethen pluhur, ajo ka më shumë kafeinë. Studiuesit vlerësojnë se kafeina në çajin e zi është midis 18.9 dhe 44.4 mg për gram – pothuajse dy herë më shumë se çaji jeshil i zakonshëm. Një shërbim tipik i një koteleje është rreth 2 gram, që do të shtonte deri në 88.8 mg kafeinë për filxhan, shpjegon për Real Simple nutricionistja Maggie Moon me bazë në Los Angeles.

Nuancat e çajit jeshil

Sencha është gjithashtu një çaj jeshil me përmbajtje të lartë kafeine. Një tjetër çaj jeshil i popullarizuar japonez, ai gjithashtu përmban më shumë kafeinë sesa çaji jeshil tipik. Nuk ka aq shumë kërkime mbi përbërësit e gjetur në gri në krahasim me çajrat e tjerë, por besohet se përmban deri në 75 mg kafeinë për filxhan.

Sa kafeinë është në rregull për të konsumuar në baza ditore?

Kufiri i sipërm i kafeinës për shumicën e të rriturve është rreth 400 mg në ditë, por ky numër duhet të merret gjithmonë me një kokërr kripë, pasi jo çdo trup është i njëjtë.

“Është e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm për të gjitha burimet e kafeinës në ushqime dhe pije, duke përfshirë kafeinën në çajin jeshil, sepse kafeina është një stimulues psikoaktiv që prek njerëzit ndryshe”, thotë Moon, duke shtuar se disa njerëz janë më të ndjeshëm ndaj kafeinës se të tjerët. Ka edhe grupe që duhet të kufizojnë marrjen e kafeinës, siç janë fëmijët dhe gratë që janë shtatzënë ose që ushqehen me gji.