“Je si një mushkë”- Agravon debati mes Romeo Veshajt dhe Egla Cenos: Je një gomar i vogël që ecën dhe pëllet

Një debat është zhvilluar gjatë me aktorit Romeo Veshajt dhe banores Egla Cenos brenda shtëpisë së ‘Big Brother VIP’.









Ishte Egla që iu drejtua Romeos me fjalët “më dukesh si një gomar i vogël që ecën kështu dhe pëllet”.

Ndërsa Romeo i tha aktores se i dukej si një mushkë e vogël.

Debati:

Egla: Për ty kam një dashuri amësore, më vjen keq! Më dukesh si një gomar i vogël që ecën kështu dhe poëllet

Romeo: Sa e rëndë është? Çfarë do që të them tani, që je një mushkë? Çfarë do që them?

Egla: Çfarë të duash… Gomar i vogël është e bukur viaulisht

Romeo: Edhe ti je një mushkë? Është shumë e bukur

Egla: Po është

Romeo: Je shumë e bukur

Egla: Si mushkë e vogël

