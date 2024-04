“Qeveria po tallet me këtë shtresë të vuajtur”/ Teliti: Dëmshpërblimi për ish të përndjekurit politik përfundon në 2054

Eksperti i çështjeve ekonomike në PD-në e Rithemelimit, Dorjan Teliti përmes një postimi në Facebook, ka denoncuar zgjatjen e dëmshpërblimit për ish të përndjekurit politik deri në vitin 2054.









Sipas Telitit, qeveria Rama e ka ulur nga 3 në 1 miliardë lekë dëmshpërblimin dhe duke cituar KLSH-në, shkruan se procesi i dëmshpërblimit financiar të ish të përndjekurve politike dhe trashëgimtarëve të tyre përfundon në vitin 2054. Sipas Telitit, qeveria Rama e ka ulur nga 3 në 1 miliardë lekë dëmshpërblimin dhe duke cituar KLSH-në, shkruan se procesi i dëmshpërblimit financiar të ish të përndjekurve politike dhe trashëgimtarëve të tyre përfundon në vitin 2054.

Në fund ai thekson se kjo është një tallje me këtë shtresë të vuajtur.

Postimi i Telitit:

Skandal: Dëmshpërblimi financiar i ish të përndjekurve politikë përfundon në 2054.

Ish të përndjekurit politikë janë qartësisht një ndër shtresat e shoqërisë që jo vetëm rezultuan të harruar, por edhe të tallur keq nga qeveria.

Premtimi PS 2013: Përfundojmë plotësisht pagesat për dëmshpërblimin financiar brenda mandatit të parë (brenda vitit 2017).

Fakti 1: Qeveria jo vetëm që gënjeu, por uli me tre herë fondin vjetor të dëmshpërblimit, nga 3 miliardë lekë/vit në buxhetin e KM Berisha, në vetëm 1 miliardë lekë/vit të KM Rama.

Fakti 2: Me këto ritme, sipas KLSH-së, procesi i dëmshpërblimit financiar të ish të përndjekurve politike dhe trashëgimtarëve të tyre përfundon në vitin 2054.

Fakti 3: Cfarë do të gëzojnë përfituesit deri në 2054, ndërkohë që inflacioni (shpeshherë edhe 2-shifëror) do gërryejë edhe ato këste që do marrin në tre dekatat që do vijnë?

⁉️Si mendoni a është kjo një tallje skandaloze që qeveria bën me këtë shtresë të përvuajtur të shoqërisë shqiptare?