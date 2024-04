I akuzuar për vrasjen e Azem Hajdarit, Gjykata e Lartë cakton datën për shqyrtimin e rekursit të Izet Haxhisë

Gjykata e Lartë do të shqyrtojë rekursin e bërë nga Izet Haxhia, i cili akuzohet për vrasjen e ish-deputetit demokrat, Azem Hajdari.









Gazetarja Klodiana Lala raporton se seanca do të mbahet më 23 maj.

Haxhiaj akuzohet për kryerjen e vepres penale “Vrasjes ne rrethana te tjera cilesuese”, per vrasjen e deputetit Azem Hajdari, ne vitin 1998 “Vrasjes me paramendim”, kryer ne bashkepunim te Besim Çeres, ish truproje e deputetit Azem Hajdari, me dt. 12.09.1998, “Vrasjes me paramendim”, kryer ne bashkepunim, mbetur ne tentative te Zenel Nezes, ish truproje e deputetit Azem Hajdari, me dt. 12.09.1998.

DETAJET E ÇESHTJES:

Nr. i çështjes: 52105-00114-00-2023

Tipi: Çështje Penale

Titulli i çështjes: IZET HAXHIA

Dorëzuesi: IZET HAXHIA

Data e regjistrimit: 27/02/2023

Inicializuar: Rekurs

Statusi i çështjes: Në Proçes

Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë

Objekti i padisë/akuzës: Per kryerjen e vepres penale “Vrasjes ne rrethana te tjera cilesuese”, parashikuar nga neni 79/c i Kodit Penal, te kohes kur eshte kryer vrasja (vrasjes se funksionareve publike sot neni 79/a) per vrasjen e deputetit Azem Hajdari, ne vitin 1998 “Vrasjes me paramendim”, kryer ne bashkepunim te Besim Çeres, ish truproje e deputetit Azem Hajdari, me dt. 12.09.1998, parashikuar nga neni 78/1-25 te Kodit Penal, “Vrasjes me paramendim”, kryer ne bashkepunim, mbetur ne tentative te Zenel Nezes, ish truproje e deputetit Azem Hajdari, me dt. 12.09.1998, parashikuar nga neni 78/1-25 te Kodit Penal.

Baza ligjore: Nenet 79/c, 78/1-25 te Kodit Penal.