E trishtë, gjendet i vdekur aktori! Ja çfarë dyshojnë autoritetet…

Aktori veteran i filmit dhe televizionit filipinas, Ronaldo Valdez, ka vdekur në moshën 76-vjeçare, konfirmuan familja e tij dhe Distrikti i Policisë së qytetit Quezon (QCPD).









U mësua se të dielën pasdite, Valdez u gjet i rrëzuar në një karrige në rezidencën e tij në Quezon City me plagë me armë zjarri në tempujt e djathtë dhe të majtë nga shoferi i tij, Angelito Oclarit. Sipas raportimeve, aktori mbante një pistoletë të kalibrit .45 Norinco me një karikator bosh në njërën dorë. Edhe pse skena sugjeron vetëvrasje me armë zjarri, policia është ende duke hetuar ngjarjen përpara se të lëshojë një deklaratë zyrtare në lidhje me shkakun e vdekjes së Valdez.

“Aktualisht jemi duke kryer një hetim të plotë për të konstatuar shkakun e vdekjes së [Valdez],” shefi i QCPD BGen. Redrico Maranan tha në një deklaratë, sipas The Manila Times . “Ne e kuptojmë rëndësinë e kësaj çështjeje; prandaj, ne po punojmë me zell për të mbledhur të gjitha faktet dhe provat relevante. Ne gjithashtu i bëjmë thirrje publikut që të përmbahet nga përfundimi dhe respektimi i kërkesës së familjes për t’u pikëlluar në mënyrë private.”