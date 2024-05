E trishtë/ Aktori i njohur ndahet papritur nga jeta, reagon motra e tij: Do të na mungojë shumë

Brian McCardie, aktori skocez, është ndarë nga jeta më 28 prill në moshën 59-vjeçare.









Lajmin për vdekjen e aktorit, u konfirmua nga motra e tij Sarah McCardie, e cila shkruan në ‘X’ se 59-vjeçari u nda nga jeta në moshë të re.

“Me pikëllim të madh njoftojmë ndarjen nga jeta të Brian James McCardie (59), djali, vëllai, xhaxhai dhe mik i dashur për kaq shumë njerëz. Brian vdiq papritur në shtëpi të dielën më 28 prill. Një aktor i mrekullueshëm dhe i pasionuar në skenë dhe ekran, Brian e donte punën e tij dhe preku shumë jetë dhe është larguar shumë shpejt.”, shkruan motra e tij.

Ndërsa më tej ajo vazhdoi, “Ne e duam atë dhe do të na mungojë shumë; ju lutem mbani mend Brianin në mendimet tuaja. Marrëveshjet e funeralit do të njoftohen në ditët në vijim. Si familje, ne do të kërkojmë privatësi në këtë kohë.”

Lajmi u konfirmua edhe nga përfaqësuesi i McCardie, United Agents, në një postim të së martës X.

“Jemi të tronditur dhe kaq të pikëlluar nga lajmi tragjik i vdekjes së papritur të Brian McCardie. Ai ishte një aktor me një talent kaq të madh, të cilin ne patëm fat ta përfaqësonim dhe mendimet tona janë shumë me familjen dhe miqtë e tij në këtë kohë të vështirë”, thuhet në deklaratë.