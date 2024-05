Ju ndihmojnë të mbani larg alergjitë e pranverës, ja ushqimet që duhet të konsumoni

Pranvera është stina që na bën të ndiejmë dëshirën për shëtitje në natyrë, por edhe stina kur shfaqen alergjitë.









Nëse jeni në humor të keq, sepse jeni vazhdimisht inatosur dhe sytë ju lotojnë, atëherë është koha të mësoni se si mund të zvogëloni intensitetin e simptomave me ushqimin e duhur.

Arrat

Arrat janë super të shëndetshme dhe janë një nga ushqimet më të mira si për mesditë ashtu edhe për pasdite. Magnezi dhe vitamina E forcojnë sistemin tuaj imunitar dhe ju mbrojnë nga radikalet e lira që shkaktojnë dëmtim të inflamacionit.

Një mollë në ditë mban larg…alergjinë

Mollët janë të pasura me lëndë ushqyese dhe kanë veti anti-inflamatore. Preferoni t’i hani me lëkurën e tyre pasi është plot me antioksidantë që pengojnë çdo dëmtim qelizor. Në të njëjtën kohë, sipas hulumtimeve, sa më shumë mollë të konsumoni, aq më e ulët është incidenca e kollës, infeksioneve të frymëmarrjes dhe astmës.

Domate të shijshme dhe të shëndetshme

Domatet përmbajnë vitaminë C, e cila forcon sistemin tuaj imunitar dhe shtyp ënjtjen, duke katalizuar mbrojtjen e trupit kundër astmës dhe problemeve të frymëmarrjes.

Peshku yndyror “mburojë” kundër alergjive

Acidet yndyrore omega-3 që ato kanë, kanë një efekt anti-inflamator që forcon sistemin imunitar. Në të njëjtën kohë, konsumimi i shpeshtë i tyre mund t’ju çlirojë nga shumë gjëra, si simptomat e dermatitit, ekzemës, artritit, madje edhe astmës.