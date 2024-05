Roza shpërthen ndaj Gracianos ,Po tall b*thën me mua?Balerini: Nqs s’po e përballon dot…..

Debatet e ashpra mes banorëve sa vijnë e bëhen më të shpeshta .









Roza dhe Graciano nën shoqërinë e Julit gjithashtu kanë qenë në ambientet e jashtme të shtëpisë kur moderatorja ka ngritur tonet kunddrejt Gracianos. Ajo me të bërtitura i është kthyer balerinit duke reaguar për sjelljet që i ka bërë me të . Ndërsa ai ironikisht i ka thënë se presionet nuk mund të përballohen nga të gjithë .

Pjesë nga biseda :

Roza: Unë e sqarova me ty kur isha ne dhomë , ça më vjen këtu dhe më bën si bukurosh me Julin ?

Ça vjen këtu dhe unë rri atje e ulëras , ça do ‘’beef’’ me mua?

Po tall b*thën me mua , më detyron mua të kthehem në këtë mënyrë .

Juli : O roza ça ke mi roza?

Graciano: Nqs s’po e përballon dot nuk është problem.

Roza:Kush është për rezistencë këtu mor ?

Ec mor andej..

Graciano: Shif ça edukate ke .

Juli : O roza po mua çfarë do më thoje ?

Roza: Kjo është , a kam qenë tek pllakat e bardha dhe të kam thënë se Graciano do më kthehet keq , do më bjerë në qafë ja po e bën.

Juli: Po o roza po e ke thënë 100 herë deri tani .