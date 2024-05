“Do të përjetoni tension të lartë”/ Horoskopi për muajin maj 2024, ja cila shenjë do të ketë më me shumë fat

Dashi do të jetë një nga shenjat më të preferuara të zodiakut në maj, siç e parashikon horoskopi i Paolo Fox, pavarësisht se shumë yje do t’i thonë lamtumirë dhe do të zhvendosen tek Demi aty pranë. Marsi, mbrojtësi i tij qiellor, do ta mbrojë dhe do ta lejojë të rifitojë formën e mirë fizike. Mundësi të reja pune që duhen shfrytëzuar.









Demi. Shenja e tokës do të fillojë muajin me Diellin, Jupiterin dhe Venusin në shenjë, të cilave më pas do t’i bashkohet edhe Mërkuri. Javë të rëndësishme kalkulon Paolo Fox, si për dashurinë ashtu edhe për punën. Do të bënit mirë të përfundoni çdo marrëveshje dhe të vendosni projektet tuaja më të rëndësishme deri në fund të majit, sepse atëherë Jupiteri do të kalojë te Binjakët.

Binjakët do të jenë ndër shenjat e horoskopit që do të fillojnë realisht të rikuperohen nga fundi i majit. Nëse pjesa e parë e muajit pritet të jetë e dobishme për shqyrtimin e projekteve të reja dhe përgatitjen e terrenit, në fund të muajit shenja e ajrit do të jetë në gjendje të përveshë mëngët dhe të fillojë rigjallërimin e saj.

Gaforrja do të fillojë të çlirohet nga shumë kundërshtime nga planetët dhe gradualisht të shërohet. Nëse prilli ishte një muaj i karakterizuar nga tensione dhe mosmarrëveshje, maji premton të jetë një periudhë sqarimesh, përgjigjesh dhe zgjidhjesh, në punë dhe në dashuri. Shqetësimi i vetëm do të jetë aftësia fizike: kujdes nga lodhja. Kujdes edhe me paratë sidomos deri në mes të muajit.

Luani do të jetë një shenjë e zodiakut që mund të përjetojë disa momente tensioni të lartë në dashuri. Ai do të ketë nevojë për shumë kujdes në marrëdhëniet emocionale. Kujdes i dyfishtë duhet sidomos për çiftet në krizë. Me afrimin e fundit të muajit, rrota do të fillojë të rrotullohet në drejtimin e duhur. E ndërkohë, pjesa e dytë e vitit do të jetë shumë më stimuluese dhe premtuese se e para.

Virgjëresha do ta fillojë majin me një hov të madh: Venusi, Dielli dhe Jupiteri do të jenë në pozicione të shkëlqyera, Marsi do të largohet nga kundërshtimi i tij. Çfarë mund të kërkoni më shumë? Pak nga pak do të jeni në gjendje të ktheheni on the top. Ajo që ka rëndësi është të mos neglizhoni shumë ndjenjat, tani që planeti i dashurisë është sërish aktiv.

Peshorja do të ketë një përmirësim të qartë. Kjo është pasojë dhe rezultat i disa muajsh diskutime dhe zemërimi. Në ditët në vijim Peshorja do të vazhdojë të argumentojë, por do të ndihet më e fortë dhe më e sigurt. Kujdes duhet të bëni për aftësinë tuaj fizike, për sa kohë që Marsi është në opozitë.

Akrepet do të duhet të përgatiten për një maj mjaft të pabesë në sferën e dashurisë. Afërdita në aspektin e kundërt mund tl rrezikojë të lëkundë harmoninë e shumë çifteve. Sekreti do të jetë të qëndroni të qetë dhe të durueshëm dhe të përpiqeni të bëheni pak më tolerantë dhe më pak argumentues. Maji do të jetë gjithashtu një muaj i testeve, provimeve dhe gjykimeve. Këshilla e yjeve do të jetë që çdo gjë ta përballoni më lehtë.

Shigjetari do të jetë një nga shenjat e zodiakut që mund të ketë disa momente të tjera dekurajimi në maj. Do të ketë nga ata që do të ndihen të zhytur në mendime, si dhe nga ata që do të ndjehen melankolikë. Po ashtu janë në ajër edhe probleme në familje, si dhe ndryshime të ndërlikuara për t’u përshtatur. Shenja e zjarrit do të duhet të jetë e aftë për të mos u dorëzuar, por duke u përpjekur të qëndrojë optimiste.

Bricjapi maji do të jetë një muaj rikuperimi. Dielli, Jupiteri dhe Venusi do të jenë në aspekt të favorshëm; në datën 15 të muajit do të aktivizohet edhe Mërkuri. Pak nga pak shenja e Tokës do të marrë të gjitha përgjigjet dhe zgjidhjet që kërkon prej javësh. Edhe në dashuri do të ketë mundësi rikuperimi, nëse ka pasur vështirësi në të kaluarën, si dhe takime të reja për beqarët.

Ujori do të ketë një muaj mjaft të përmbajtur në dashuri. Çiftet në lidhje afatgjata do të duhet të kenë kujdes të dyfishtë nëse nuk duan të tregojnë ose t’u tregojnë derën. Historitë e reja do të kenë më shumë mundësi të zgjasin me kalimin e kohës. Në planin e punës, shenja e ajrit do të bënte më mirë të fokusohej në gjysmën e parë të muajit, sepse më pas Mërkuri do të bëhet disonant.

Peshqit do të jenë një nga shenjat e zodiakut më të preferuar nga planetët e majit. Afërdita në qiellin e mikut tonë Demi do të rizgjojë dashurinë. Marrëdhëniet që kanë përjetuar ulje-ngritje ose një ndarje do të mund të rikuperohen. Mundësi të mira takimesh për zemrat e vetmuara. Lajme interesante edhe në punë. Kontratat, marrëveshjet dhe rinovimet duhet të përfundojnë deri më 24 maj.