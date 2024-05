“Kam më shumë se pesë vjet pa konsumuar alkool”- Aktorja : Më dukej gati e pamundur të mos …

Anne Hathaway ka pranuar se po e feston si arritje faktin që ka më shumë se pesë vjet pa konsumuar alkool. Ylli i Hollivudit ka pranuar se nga alkooli ajo nisi të përjetonte stres. Aktorja 41-vjeçare ka ndryshuar totalisht stilin e saj të jetës pas datëlindjes së saj të 40-të.









Gjatë intervistës së saj të fundit me ‘New York Times’, aktorja ka ndarë mendimet dhe përvojat e saj në lidhje me alkoolin, rrugëtimin për të hequr dorë nga alkooli dhe se si arriti të mos pinte për pesë vjet me radhë.

‘Nuk flas shpesh për këtë, por kam mbi pesë vjet esëll’, – tha, duke e përshkruar si moment historik. Nuk ndihem mirë të flas për shkëputjen që ndieja prej trupit tim. Kisha shumë gjëra në kokë dhe shtoi se vendimi i saj ishte ekstrem, ama i drejtë. – Thellë-thellë e dija se nuk ishte për mua. Më dukej gati e pamundur të mos pija asnjë pikë alkooli, por si në rastin e alergjisë apo ndonjë reaksioni, që thjesht duhet ta pranosh, edhe unë e pranova.

Për sa i përket arsyes pse ndaloi së piri ajo shpjegoi se tani që është esëll, jeta e saj është më e mirë. Gjithashtu, shtoi se pika kulmore kur mori vendimin të mos pinte më ishte në vitin 2019, kur përjetoi dhembje koke nga të pirët teksa po ngiste makinën për të dërguar djalin në shkollë.