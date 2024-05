“Është kartë e djegur!”- Basha i përgjigjet akuzave të Metës: Nuk merrem me të dhe mashat e tij, është harxhim kohe

Kreu i Partisë Demokratike, Luzlim Basha, në një konferencë për mediat është pyetur nga gazetarët lidhur me akuzat e kreut të PL-së Ilir Meta, se Basha njihet nga kunati dhe jo nga vëllai i tij.









Basha ka zgjedhur të përgjigjet shkurt, duke e konsideruar Metën “kartë të djegur”, ndërsa shtoi se “është humbje kohë të merret me të dhe mashat e tij”.

Pyetje: Meta iu ka akuzuar se ju njohin nga kunati dhe jo nga vëllai. Çfarë përgjigje keni?

Basha: Nuk merrem me zotin Meta, as me mashat e tij, është harxhim kohe për mua për opozitarët. Ne punë kemi me zotin Rama dhe zotin Veliaj, zoti Meta është kartë e djegur.