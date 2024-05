Lojtarë-tifozë me Interin, pse titulli kampion u shijoi dyfish futbollistëve zikaltër

Federiko Dimarko, Nikolo Barela, Alesandro Bastoni, Mateo Darmian, Kristjan Asllani, Rafaele Di Xhenaro, por deri në një pikë edhe Davide Fratezi. Një e treta e futbollistëve që dolën kampionë me zikaltrit kanë qenë tifozë të Interit që në fëmijëri.









Mund të duket diçka e parëndësishme, por nuk është kështu. Është një vlerë e shtuar për skuadrën që e kanë përmendur edhe drejtuesit dhe vetë lojtarët. Ndjenja dhe lidhja e fortë që kanë këta lojtarë me fanellën i ka bërë që të japin më shumë se 100% për kauzën interiste.

ITALIANËT- Në Juventusin e viteve të arta të titujve kampionë gjithmonë ka pasur një shpirt italian. Që nga mbrojtja me Bufonin, Barzaljin, Bonuçin dhe Kielinin, duke kaluar te Markizio dhe të tjerët. Në Milanin e Ançelotit dy herë kampion i Europës ishin lojtarë si Maldini, Nesta, Gatuzo, Pirlo, Inzagi, Kostakurta, Broki, Ambrozini dhe Fiori. Interi i ndërtuar nga Marota, Auzilio dhe Baçin ka të njëjtin shpirt italian, ashtu si rivalët. Luajnë Audero, Di Xhenaro, Açerbi, Bastoni, Darmian, Barela, Fratezi, Dimarko, Sensi.

Por shpirtit italian i është shtuar edhe pak interizëm që nga fëmijëria. Tani që u bënë lojtarë ëndërronin patjetër që një ditë të fitonin me skuadrën për të cilën kishin bërë tifo. Tani e kanë bërë realitet. Historinë e Dimarkos që është rritur në grupin e tifozëve zikaltër dhe që ka nisur të luajë që te të rinjtë me Interin, e dinë të gjithë. Një interist më shumë interist sesa ai ndoshta nuk ekziston. E kupton në mënyrën se si ka festuar gjatë këtyre ditëve.

Edhe Barela është interist që nga fëmijëria. I ati ia transmetoi këtë pasion. Nikolo ka pasur një poster të Dejan Stankoviçit në dhomë, idhulli i tij. Edhe Bastoni gjithashtu e ka të trashëguar nga babai. Edhe kur Siti e kërkoi me ngulm, ai vendosi të rinovonte me ekipin e zemrës. Ndryshe është historia e Darmianit, që u rrit në sektorin e të rinjve të Milanit dhe me ata debutoi në ekipin e parë. Por ekipi i tij i zemrës ka qenë Interi.

Kristjan Aslllani gjithashtu është një tifoz i zjarrtë interist. “Kur erdhi telefonata e drejtuesve të Interit nuk jam menduar asnjë sekondë. Për mua është një nder ta veshësh këtë fanellë”, ka thënë ai dikur. Dhe dashuria për Interin është kaq e madhe sa vazhdon qëndron ende aty, edhe pse në çdo ekip tjetër mund të ishte titullar.

PANORAMASPORT.AL