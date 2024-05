“Përgjigjet do t’i marrin në interpelancë!”- Basha për deklaratën e Manjës: U kap me presh në duar! Liroi 100 të dënuar për korrupsion

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, gjatë një konference për mediat ditën e sotme, i është përgjigjur ministrit të Drejtësisë, Ulsi Manja, i cili më herët është shprehur se opozita do t’i marrë të gjitha përgjigjet në lidhje me Amnistinë Penale, në interpelancë gjatë seancës plenare në Kuvend.









Basha: Pse zoti Manja pret deri të enjten për përgjigjet? Ai është kapur me presh në duar, duke gënjyer. Ai nuk ka gënjyer nga halli, por planifikoi lirimin e dhjetërave deri në 100 të burgosur, të dënuar për korrupsion nga GJKKO. Manja bën hipokrizi te SPAK kur thotë ‘luftoni korrupsionin’, por bëri pazare. Ata kërkojnë që t’u mbyllin gojën me kodin e heshtjes. Është atentat ndaj SPAK dhe reformës në drejtësi. Nuk është bërë me eksploziv dhe karikator, por me akt politik.