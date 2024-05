“S’ka asgjë për të fshehur!”- Akuzat e opozitës për Amnistinë Penale, Manja: Të gjitha përgjigjet do t’i marrin në interpelancë

Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, deklaroi se nuk ka asgjë për të fshehur rreth amnistisë penale, ndërsa i është përgjigjur edhe akuzave të opozitës lidhur me këtë çështje.









Basha është shprehur se këtyre akuzave do t’i përgjigjet në një interpelancë që ka kërkuar Partia Demokratike, duke shtuar se të gjitha përgjigjet do të merren të enjten.

“Të gjitha përgjigjet i marrin të enjten se më kanë thirrur në interpelancë! Është një nga ligjet më qëllim mira që janë miratuar në atë parlament, rreth 800 vetë janë bashkuar me familjet e tyre dhe të përshtaten me shoqërinë. S’ka asgjë për të fshehur në atë ligj, është një ligj që do duhet që parlamenti ta aplikojë sa herë të jetë e nevojshme”, tha Manja.