“E rëndësishme të kemi sa më shumë legjmitet”, rienergjizimi i PS, Kryebashkiaku Erion Veliaj jep votën e tij për delegatët e rinj

Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, ka dhënë votën e tij për delegatët e rinj të PS, në kuadër të rienergjizimit të kësaj force politike, duke u shprehur se është shumë e rëndësishme prania e legjimitetit.









Ai u bëri thirrje të gjithëve për të marrë pjesë në votime, në mënyrë që të ketë një numër të barabartë përfaqësuesish si delegatë në Kongres.

“Lagjja 13 do të ketë tre përfaqësues delegatë, nga mbi 300 që do të ketë e gjithë Tirana. Mezi pres që shokët dhe shoqet që do të zgjidhen, të marrin seriozisht një detyrë të re, të përveshin mëngët dhe të përgatitemi për Kongresin e PS-së. Ky energjizim i partisë është një lajm i jashtëzakonshëm. Ka vetëm një forcë që di të bëjë qytet, që di të bëjë shtet, që i hapet djemve dhe vajzave të rinj, dhe ajo është Partia Socialiste. Ju uroj të gjithëve shumë sukses! Nëse nuk keni votuar dilni dhe votoni. Është e rëndësishme të kemi sa më shumë legjitimitet, sa më shumë pjesëmarrje. Kush nuk ka votuar dje, duhet të paraqitet patjetër sot. Qendrat e votimit do të jenë të hapura gjatë gjithë ditës, kryesisht në degët kryesore të partisë, dhe në fund do të kemi një numër të barabartë burrash dhe grash, djemsh dhe vajzash, shokësh dhe shoqesh, që do na përfaqësojnë si delegatë në Kongres.

Veliaj rikujton dhe një herë turin e nesërm të Kryeministrit Edi Rama, i cili do takojë emigrantët shqiptarë në Greqi, duke u shprehur:

“Për të gjithë ata që kanë njohje në Greqi, sidomos në zonën e Athinës, është e rëndësishme ta lajmërojmë. Tani që kemi edhe një pallat sporti për të mbushur, besoj fort se miqtë, vëllezërit, shokët, shoqet që kemi në Athinë, do t’i përgjigjen thirrjes së Kryeministrit për këtë tur, që nis nga Athina dhe vazhdon edhe në qendrat e tjera të mëdha, ku ka shumë shqiptarë, në Europë. Mezi pres që këtë fundjavë ta kemi një fundjavë aksioni dhe të dalim të gjithë faqebardhë me zgjedhjet e hapura një anëtar një votë në PS”