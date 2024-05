Forcat “Shqiponja” në Lezhë, kërcënoi me armë zjarri nipin e tij, në pranga 67 vjeçari (EMRI)

Ditën e sotme është arrestuar një 67 vjeçar pasi kërcënoi me armë zjarri nipin e tij.









Ngjarja ndodhi në fshatin Mërqi të Lezhës, kur Pjetër Nika, 67 vjeç, ka mbërritur në banesën e nipit të tij, për shkak të një konflikti, i cili kishte gjasat të përshkllëzohej.

Nipi ka lajmëruar policinë e Lezhës për ngjarjen dhe në vendngjarje kanë mbërritur efektivët e Komisariatit të qytetit së bashku me Forcën “Shqiponja”.

Pas kontrollit së banesës të 67 vjeçarit, uniformat blu gjetën e një sasi municioni luftarak.

Çështja i ka kaluar Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme, ndërsa 67 vjeçari akuzohet për veprat penale “Kanosja”, neni 84, i dënueshëm deri në 1 vit burg, dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit”, neni 278 i Kodit Penal, i denueshëm deri në 7 vite heqje lirie.

