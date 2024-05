“Pa djersitje nuk ka arritje!”- Rrëfimi ndryshe i Ilir Metës: Monika më ka nxitur të merrem me palestër

Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, në një intervistë ndryshe në Fit Station në News24 ka bërë një rrëfim ndryshe, përtej politikës.









Meta ka folur për sportin, duke thënë se ka qenë bashkëshortja e tij, deputetja Monika Kryemadhi, që e ka nxitur të merret me palestër, ndërsa tha se do të japë mesazhin që aktiviteti sportin mbron shëndetin.

Ish-presidenti e Republikës së Shqipërisë, gjithashtu ka zbuluar këngët që dëgjon gjatë stërvitjes.

Meta: Me aktivitetet e mia sportive kam dashur te jap mesazhin per mbrojtjen e shendetit nepermjet sportit

Garat na ndihmojne te gjitheve. Pa stervitje dhe pa djersitje nuk ka arritje. Monika ka qene nje nga nxiteset qe une te merresha me palester. Stresi im i vetem eshte si te ndaloj shqiptaret te ikin nga Shqiperia. Por tani e kemi gjetur ilacin “5 prioritete per 4 milion shqiptare plus”

Ne duhet ti motivojme te rinjte te merren me sport.

Me pelqen qe shoh shume njerez qe merren me sport dhe sterviten ne palester. Po bej gjithcka qe te motivoj te rinjte te merren me sport

Partia e Lirisë, PAKETË SPECIALE për mbështetjen e të gjithë atyre që investojnë për hapjen e palestrave!

Kur stervitem degjoj kenget per Adem Jasharin, Per ty Atdhe dhe “Ku ka si ti o Shqiperia ime”