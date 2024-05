“Vetëm se e votojnë fisi i burrit të saj”, Erjola akuza drejt Franceskës për qëndrimin e saj në shtëpi

Zgjedhja prej kutisë së Pandorës ka vënë në tryezë Julin, Rozën dhe Erjolën, e cila kjo e fundit hodhi akuzën se Franceska po qëndron në lojë vetëm sepse e voton fisi i bashkëshortit të saj.









Teksa Roza po shprehej se mund të jetë ajo që do eliminohet, i kanë dal në kundërshtim Juli dhe Erjola duke i thënë se ajo nuk ka arsye përse të eleminohet, përveçse vetë Franceskës.

Erjola gjithashtu tha se të vetmet që janë të rrezikuar për të dalë nga loja e “Big Brother” janë ajo së bashku me Franceskën.

Kujtojmë se ‘Kutia e Pandorës’, mundësi që iu dha Franceskës, kjo e fundit dërgoi në televotim veten, Erjolen dhe Rozën.

Pjesë nga biseda:

Roza: Unë kaq dua të them, që e kam ruajtur veten. Unë mendoj që dhe neser, e të dal unë, jam karakter mediatik, jam e veçantë, por duke parë që këtu kanë ndenjur sherraxhinjtë

Juli: Unë mendoj se do dalë Franceska në realitet

Erjola: Të them të drejtën, më fal Roza, por mos i shko kësaj logjike më duke e thënë. Nuk del. O mund të dal unë nga kjo gjë që më ka ndikuar, ose Franceska. Ta them kështu troç.

Juli: Është e njëtrajtshme të them të drejtën.

Erjola: S’ka asgjë, vetëm se e votojnë fisi i burrit të vet edhe njerëzit e vet!

Juli: Po fisi i burrit të vet 300 veta janë, pse për 300 veta po bëhet fjalë këtu?