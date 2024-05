4 vajza në televotim, cila prej tyre la shtëpinë e Big Brother?

Roza Lati ishte banorja e cila u eliminua përfundimisht nga Big Brother Vip 3.









Ajo ka qënë përballë Franceskës, Heidit dhe Erjolës.

Në dalje të shtëpisë, Roza I përshëndeti banorët me disa fjalë të ngrohta, duke u shprehur:

“4 muaj me ju këtu, me të vërtetë ishit familja ime. Edhe me sherre, me gjërat tona, jemi zënë e pajtuar si çdo familje, përveç teje Egla. Por ju vlerësoj shumë të gjithëe. Më falni nëne ju kam merzitur, e më falni nëse nuk kam buzëqeshur aq sa mendonit se do buzëqeshja. U bëftë më e mira për ju. Shihemi, pas dy javësh ju pres. Suki Suki”