“Ballkani i Hapur, nismë kundër integrimit në BE”- Meta intervistë për median amerikane, mesazhi për Biden: Mos harroni Shqipërinë!

Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka dhënë një deklaratë për median amerikane Fox News, ku ndër të tjera i ka çuar një mesazh presidentit të SHBA Joe Biden që të mos lerë larg vëmendjes Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor.









Meta shprehet se popujt e Ballkanit e duan SHBA sepse e shohin si simbol të demokracisë.

Ai ka shtuar se Ballkani po vuan një “status quo” dhe se aktorë të jashtëm si Rusia janë përpjekur të pengojnë integrimin e rajonit në BE dhe anëtarësimin në BE.

Pjesë nga artikulli:

Ish-presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka një mesazh të qartë për Presidentin Biden, “Mos harroni Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor”.

Meta, i cili ishte president i Shqipërisë nga viti 2017 deri në 2022 dhe tani drejton Partinë e Lirisë, është i shqetësuar se Shtetet e Bashkuara po harrojnë një nga aleatët e tyre më të rëndësishëm evropianë dhe NATO.

Në një intervistë ekskluzive me Fox News Digital, ish-presidenti tha se Ballkani “po vuan nga status quo” dhe se aktorë të jashtëm si Rusia janë përpjekur të pengojnë integrimin e rajonit në BE dhe anëtarësimin në NATO.

“Ata kërkojnë të krijojnë një vakum që duhet mbushur për ta për të minuar vlerat dhe themelet europiane”, tha Meta.

Ish-presidenti Meta paralajmëroi për rreziqet e nismës “Ballkani i Hapur”, një propozim që do të lehtësonte një fluks më të lirë të njerëzve dhe mallrave në të gjithë Ballkanin, që në pamje duket se do të përfitonte rajonin.

Por Meta e quajti nismën një “alternativë kundër integrimit evropian” dhe ka frikë se do të forcojë regjimet hibride si Serbia që do të minojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, do të eliminojnë pluralizmin politik dhe do të dhunojnë median dhe lirinë e fjalës.