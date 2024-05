Juventusi do të përballet me Salernitanën në orën 18:00 në sfidën e vlefshme për javën e 36-të të Serisë A.









Aktualisht bardhezinjtë janë në vendin e 4-të dhe kjo fitore do ti ngjiste në të tretin ku do e afronte më shumë me Milanin e vendit të dytë. Ndërkohë Salernitana tashmë ka rënë një kategori më poshtë dhe sezonin e ardhshëm do të luajnë në Seria B.

FORMACIONET ZYRTARE

