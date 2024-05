“Berisha ndodhet në arrest që ne të shkojmë në zgjedhje me…”- Gjekmarkaj nga Kukësi: PD është vënë në lëvizje

Nënkryetari i Partisë Demokratike të udhëhequr nga Rithemelimi, Agron Gjekmarkaj në një takim me qytetarët në Kukës, ndër të tjera tha se lideri i opozitës, Sali Berisha ndodhet në arrest, që opozita të shkojë në zgjedhje me gojën e mbyllur dhe duar e këmbë të lidhura, por kjo sipas tij nuk do të ndodhë.









Ai shton se PD është vënë në lëvizje, është në rritje dhe përveç denoncimeve që e kanë tronditur lidershipin e mazhorancën, si partia më e madhe e opozitare, duhet të ofrojë dhe projekte të madha, për të cilat po punohet.

Gjekmarkaj: Faleminderit për gjithçka që keni bërë për PD në këtë vite dhe një ndjesë për të shqetësimet që ne politikanët e Tiranës ju kemi shkaktuar këto vite.

Duke ardhur, në rrugën e Kombit, e cila është ndoshta kryevepra më e madhe që ka realizuar Shqipëria me buxhetin e shtetit në këto vite, më kujtohet që kryeministri aktual atë kohë e quante “rruga që të çon asgjëkundi”.

Sepse Kukësi për të asgjëkund, Kosova ishte asgjëkund. Në fakt një vepër e tillë është ajo që na kthen të gjërat e mira që ka bërë PD, në rrafshin e infrastrukturës, ekonomik, lirive, në integrim në NATO dhe Shqipërinë pa viza dhe këto kanë pasur nga pas një udhëheqës që është, Sali Berisha.

Sot pa akuzë, pa hetim, themeluesi i pluralizmit dhe PD gjendet në arrest, si një përpjekje që në këtë vit elektoral PD me ndihmën e një pjesë të gjykatave të vendit të shkojë më gojën mbyllur dhe duar e këmbë të lidhura, por kjo nuk do të ndodhë falë jush, nga jugu në veri.

PD është vënë në lëvizje, është në rritje dhe ecje dhe kemi përballë një vit historik, që kemi mundësinë ta shndërrojmë atë në vitin e fitores së madhe.

Është detyra jonë ta ndalim këtë qeveri, e cila prodhon skandale pafund.

Unë besoj që krahas këtyre denoncimeve që PD po bën me shumë sukses, ne kemi detyrën si partia e madhe të ofrojmë edhe projekte të madhe.

Ne po punojmë për projektin e madh anti-korrupsion, një projekt ekonomik, po punojmë që të ofrojnë shkolla më cilësore se sot, po punojmë që sic e nisëm të jemi po ne ata që e çojnë Shqipërinë në BE.