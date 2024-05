A beson tek romanca Heidi-Romeo? Roza Lati tregon për raportin mes çiftit: Ai sapo hapte sytë në mëngjes…

Roza Lati, e cila u eliminua mbrëmjen e djeshme nga Big Brother VIP, ka folur ditën e sotme në “Fun Club”, rreth romancës mes çiftit Heidi-Romeo.









Ish-banorja u shpreh se e beson këtë marrëdhënie të tyre, por më shumë nga ana e Romeos, sepse sipas saj, ai e vëzhgonte shpesh Heidin dhe i kushtonte asaj vëmendje.

“Nuk do them 5, por do them 7 sepse i jap më shumë kredite Romeos. Unë e kisha krevatin tim 4 muaj paralel, dhe ai djalë çdo mëngjes çohej dhe hidhte sytë nga Heidi. Kam parë detaje që mbase syri i teleshikuesit nuk i kanë parë. E kam përjetuar shumë dasmën dhe emocionin e tij”, tha Roza.

Kujtojmë se mbrëmjen e djeshme nga BBV doli edhe Erjola Doçi, ndërsa shumë pak banorë kanë ngelur në shtëpi.

Pak ditë nga finalja e madhe, finalist i parë është zgjedhur Romeo, ndërsa një televotim është hapur mes Julit dhe Meritonit, se kë doni të dërgoni në finale.