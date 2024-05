“Faleminderit nga zemra!- Rama pas takimit me emigrantët në Athinë: Dëshirojmë hapjen e një kapitulli vëllazërimi me Greqinë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas takimit me emigrantët shqiptar në Athinë ditën e sotme.









Ai ka falenderuar të gjithë pjesëmarrësit në aktivitet, duke shtuar se stadiumi Galatsi, aty ku edhe u zhvillua aktiviteti, u kthye në një shëmbëlltyrë të një zemre gjigande shqiptare, që rrahu anembanë vendit fqinj.

“Faleminderit nga zemra”, u shpreh kreu i qeverisë, duke shtuar se dëshiron hapjen e një kapitulli të ri vëllazërimi me Greqinë, duke parë të shkuarën përmes të ardhmes e jo anasjelltas.

Reagimi i plotë

Faleminderit nga zemra

Para nisjes për Tiranë nga Athina, pas përjetimit në çdo qelizë të frymës së thellë të atdheut mes shqiptarëve të Greqisë dhe me ndjenjën më të hatashme të mirënjohjes, për të gjithë ata që u derdhën lumë drejt Stadiumit Galatsi, ku u bënë shembëlltyra e një zemre gjigande shqiptare, që rrahu anembanë vendit fqinj, duke e shfaqur sot Shqipërinë me të gjithë krenarinë legjitime të bijve e bijave të saj dhe me dëshirën e fortë për të hapur, sipas porosisë së Naimit tonë një kapitull të ri vëllazërimi, rendi europian e paqeje me prosperitet me Greqinë, ku realiteti i ri që ka krijuar afirmimi qytetar i shqiptarëve të Greqisë, si edhe realiteti i afirmuar i grekëve të Shqipërisë, na e ka vënë mu përpara syve ftesën e urtë për ta parë të shkuarën përmes të ardhmes, e jo më anasjelltas, nëse duam bashkarisht që më në fund, Shqipëria dhe Greqia të bëjnë për popujt e tyre, atë që popujt e tyre kanë bërë për njëri-tjetrin përgjatë historisë.

UNË BESOJ❤️❤️