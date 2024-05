Mbërrin Rama në Greqi, ja si pritet nga shqiptarët

Shqiptarët e Greqisë janë të përgatitur e flamunj kuq e zinj nëpër duar, dhe bluze me mbishkrimin “Mirëserdhe” e me sloganin e turit “Krenar për shqiptarët”.









Kanë qenë mediat greke ato që kanë postuar foto të tilla, duke e shoqëruar e një herë me masat e rrepta të sigurisë ndaj Kryeministrit Edi Rama.

Në foto mund të shohim një shqiptar i cili mban në dorë një bluzë ku ka stampuar portretin e kryeministrit Rama.

‘Mirëserdhe’ , shkruhet në bluzë dhe slogani i PS-së për turin e diasporës “Krenar për Shqipërinë” dhe “Vetëm përpara”

Përpos fjalimeve, në stadiumin ‘Galatsi’ do ketë edhe spektakël, pasi për shqiptarët do të performojnë këngëtarët Era Rusi, Ylli Baka e Noizy.

Ministrja Elisa Spiropali dhe sekretari i Përgjithshëm Blendi Klosi do të mbajnë fjalime që do të pasohen nga fjala e kryeministrit Rama. Pas takimit, kryesocialisti do të ketë një takim me strukturat e degës së PS në Athinë ku do të shpërndaje dhe kartat për anëtarët më të rinj të kësaj force në emigracion.