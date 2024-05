Si nga pretendimet për rrëzim aksidental, përfundoi i vrarë nga prinderit e tij? Prokuroria e Korçës zbardh tragjedinë familjare

Prokuroria e Korçës ka zbardhur ngjarjen e një viti më parë, kur Hamdi Bylykbash është dërguar nga prinderit e tij në spital me plagë në kokë, ku dhe ndërroi jetë, për të përfunduar i vrarë nga babai i tij.









Ngjarja ka ndodhur në 17 shkurt 2023, kur Hamki Bylykbashi ishte kthyer në shtëpinë e prindërve të tij dhe kanë nisur konflitet me babain e tij, Shefki Bylykbashi.

Deri më tani pretendohet se Hamki ka qënë në gjendje të dehur, e ka tentuar të hedhë të atin në pusin e shtëpisë, për shkak të konfliktit të krijuar mes tyre, që më pas u përshkallëzua më tej me goditjen me çekiç në kokë nga Shefki Bylykbashi kundrejt djalit të tij.

50 vjeçari(Hamki Bylykbashi), u dërgua menjëherë në spital nga prindërit e tij. Këta të fundit të pyetur për plagët e të birit, fillimisht deklaruan se e gjetën të shtrirë në oborrin e shtëpisë.

Fillimisht prindërit tentuan të fshehin dinamikën e ngjarjes, duke e cilësuar si një aksident, por të nesermen, 18 shkurt 2023, u provua se ka qënë vrasje nga kryefamiljari, e pranuar kjo dhe nga ky i fundit.

Bashkëshortja e Shefki Bylykbashi deklaroi para policisë se ka qenë me burrin e saj brenda në banesë, kur kanë dëgjuar një zhurmë në oborr, e kur kanë dalë jashtë panë të shtrirë në tokë djalin e tyre të gjakosur, çka rezultoi të ishte një deklaratë false.

Në 18 shkurt 2023, u bë dhe arrestimi në flagrancë i Shefki Bylykbashi, i cili akuzohet për veprën penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”, ndërsa bashkëshortja e tij për shkak të deklaratave të rreme akuzohet për “Deklaratat e rreme para oficerit të policisë gjyqësore”.

Njoftimi i Prokurorisë së Korçës:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, mbylli hetimet dhe dërgoi në gjyq shtetasit Sh.B. i akuzuar për kryerjen e veprës penale të “Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare” si dhe shtetasen H.B. për kryerje të veprës penale “Deklaratat e rreme para oficerit të policisë gjyqësore”, parashikuar nga neni 305/ i Kodit Penal.

Nga tërësia e provave të grumbulluara gjatë hetimit për procedimin penal nr.126/2023, rezulton e provuar se në datën 17.02.2023, rreth orës 16:00, është marrë njoftim se në Urgjencën e Spitalit Rajonal Korçë, ishte transportuar me autoambulancë për të marrë ndihmë mjekësore shtetasi H. B., me dëmtime në pjesën e kokës. Ky shtetas, pak çaste më vonë, ka ndërruar jetë në ambientet e reanimacionit të këtij spitali. Sipas pretendimeve të para të familjarëve, ai ishte rrëzuar dhe kishte vrarë kokën, në oborrin e banesës, duke qenë në gjendje të dehur.

Nga veprimet hetimore, rezultoi se ngjarja e paraqitur si aksidentale, në fakt ishte ngjarje kriminale dhe në orën 02:00, të datës 18.02.2023, u bë arrestimi në flagrancë i babait të viktimës, shtetasit Sh. B., si i dyshuar për kryerjen e kësaj vepre penale, konkretisht “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”, parashikuar nga neni 79/c i K.Penal”, i cili pranoi autorësinë e krimit.

Është marrë deklarim nga shtetasia H.B., mamaja e viktimës, e cila ka deklaruar se i biri është kthyer nga Franca pasi është divorcuar me të shoqen dhe që atëherë konsumonte shumë alkool. Ajo ka qenë me bashkëshortin në banesë kur ka dëgjuar zhurmën e derës së oborrit. Ata kanë dalë dhe kanë parë Hamdiun, i cili ishte i gjakosur nga koka dhe ata e kanë futur në shtëpi. Çka nuk rezultoi e vërtetë.

Sa më sipër, nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera dhe aktet e administruara në fashikullin e procedimit penal, rezulton e provuar se shtetasi Sh. B., ka konsumuar elementët e veprës penale të parashikuar nga neni 79/c i Kodit Penal, pasi me veprimet e tij aktive, të kundërligjshme, të kryera me dashje, ka vrarë djalin e tij, shtetasin H.B.

Në rastin konkret, autori me dashje dhe me vullnet të plotë si dhe me qëllimin për ta vrarë, ka goditur djalin e tij në kokë, disa herë. Ai ka marrë dhe ka përdorur çekiç gurësh dhe dru zjarri si armë të krimit dhe pasi i ka dhënë goditjet fatale të birit, është përpjekur ta mbulojë krimin si vetëdëmtim të viktimës, duke përforcuar idenë që veprimet e tij në drejtim të vrasjes të të birit kanë qënë të vullnetshme dhe të qëllimta për të sjellë pasojën e dëshiruar, humbjen e jetës të të birit.

Sa më sipër e bazuar në kërkesat e nenit 331 të K.Proc.Penale Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, kërkoi:

– Dërgimin në gjyq të çështjes penale Nr.126/2023 me të pandehur shtetasin Sh. B., akuzuar për kryerjen e veprës penale të “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”, parashikuar nga neni 79/c i K.Penal dhe me të pandehur shtetasen H. B., akuzuar për kryerjen e veprës penale “Deklaratat e rreme para oficerit të policisë gjyqësore”, parashikuar nga neni 305/b i Kodit Penal.