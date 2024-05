“Të lanë në mëshirën e Elisës duke…”- Berisha për takimin e Ramës në Athinë: Shqiptarët rezervuan përshëndetjen që meriton armiku i tyre

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka komentuar para tij para mbështetësve tek ‘Rruga e Shpresës’ takimin e kryeministrit Edi Rama me emigrantët në Athinë ditën e sotme.









Berisha u shpreh se shqiptarët në Athinë i rezervuan përshëndetjen që meriton armikut të tyre, duke e lënë në mëshirën e Elisës për të thënë dy fjalë ngushëlluese.

“Edi Rama të rezervuan përshëndetjen që meriton, armiku i tyre. Të lanë në mëshirën e Elisës të të thotë dy fjalë ngushëlluese. Ata përfaqësuan kombin sot me dinjitetin më të madh”, u shpreh Berisha.

Ndëe të tjera ai theksoi se duhet të ndjeheni më krenarë, se sot u faktua në mënyrë përfundimtare se, kauza e drejtë e protestës tuaj ka prekur mendjen dhe zemrat e mbarë emigracionit shqiptar në Greqi dhe kudo në botë.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Miqtë e mi!

Në kulmin e betejës tonë për çlirimin e bashkisë së Tiranës, për marshin e pandalshëm drejt qeverisë teknike, Edi Rama zgjodhi të mbulojë me propagandën e tij koprolalike, me organizimin e një takimi me emigracionin tonë në Athinë.

Miq!

Sonte dua të ndjeheni më krenarë se kurrë me veten tuaj, protestën tuaj.

Dua të ndjeheni më krenarë se sonte u faktua në mënyrë përfundimtare se zëri i protestës tuaj, kauza e drejtë e protestës tuaj ka prekur mendjen dhe zemrat e mbarë emigracionit shqiptar në Greqi dhe kudo në botë.

U bënë shpenzime kolosale, u kontraktuan çartera dhe u shpërndanë 2-300 litra naftë për person. U shpenzuan pothuajse 1 mln euro për shoën e Edi Ramës me të cilin kërkonte që të mbulonte superskandalet, vjedhjet e veta, të Erion Veliajt dhe suitës së tij.

Por çfarë ndodhi?

Çdo shqiptar duhet të ndihet krenar me emigracionin tonë në Greqi, se nuk doli një vajzë nëne, nuk doli një bir nëne, se nuk doli një shqiptar, se nuk doli një shqiptare, një grek apo grek mik i tyre, të përshëndet Edi Ramën, por mbeti me përshëndetjen e Elisës së tij, Spiropali.

Miq!

Ky refuzim, ky përçmim me heshtje të plotë, ky qëndrim përbuzës për të mos i dhënë një përshëndetje minimale, dëshmon se zëri juaj dëgjohet çdo natë. Dëshmon se Edi Rama është më i përçmuari, udhëheqës, kryeministër i Ballkanit, Europës dhe më gjerë.

Tu biesh tam tameve se do vij e do vij, të mbledhësh soj e sorollop, trafikant, delinkuent, kriminel, me Pirina e Bufëra etj., e të shkosh atje e të mos gjesh një njeri të vetëm të të thotë; faleminderit që erdhe, të të japë një përshëndetje në emër të familjes së tij, të komunitetit, por të mbetesh në përshëndetjen e Elisës nuk ka mjerim më të madh, nuk ka turpërim më të madh.

Edi Rama të rezervuan përshëndetjen që meriton, armiku i tyre. Të lanë në mëshirën e Elisës të të thotë dy fjalë ngushëlluese.

Ata përfaqësuan kombin sot me dinjitetin më të madh.