Zvicra u shpall fituese e festivalit muzikor Eurovision 2024, ja si u renditen shtetet e tjera

Zvicra, e përfaqësuar nga Nemo me këngën The Code, fitoi vendin e parë në festivalin muzikor evropian Eurovision 2024.

Me plot 591 pikë, 226 prej tyre nga publiku dhe 365 nga juria, Nemo arriti të kryesojë falë zërit, perfomancës dhe stilit e veçantë.









Vendin e dytë e zuri Kroacia, përfaqësuar nga Baby Lasagna me këngën Rim Tim Tagi Dim, me 547 pikë, 337 prej publikut dhe 210 nga juria.

Ukraina këtë vit u shpall fituese në vendin e tretë, me përfaqësimin e alyona alyona & Jerry Heil, kënga Teresa & Maria. Ukraina fitoi 453 pikë, 307 nga publiku dhe 146 nga juria.

Po çfarë vendi zunë shtetet e tjera?

Franca radhitet e katërta, nga Slimane me këngën Mon amour, e cila fitoi 445 pikë në total.

Izraeli, pavarësisht protestave që u zhvilluan kundër pjesëmarrjes së saj, arriti të fitojë pozicionin e pestë këtë festival, e përfaqësuar nga Eden Golan, me këngën Hurricane. Ajo fitoi 375 pikë në total.

Për shtetin tonë fqinj, Greqinë, publiku kishte pritshmëri të larta, por Marina Satti, me këngën Zari, arriti të pozicionohet në vendin 11, me 126 pikë në total.

SHTETI POZICIONIMI I FITUAR PIKËT Irlanda 6 278 Italia 7 268 Armenia 8 183 Suedia 9 174 Portugalia 10 152 Gjermania 12 117 Luksemburg 13 103 Lituania 14 90 Qipro 15 78 Letonia 16 64 Serbia 17 54 Mbretëria e Bashkuar 18 46 Finlanda 19 38 Estonia 20 37 Gjeorgjia 21 34 Spanja 22 30 Slovenia 23 27 Austria 24 24 Norvegjia 25 16

Festivali i 98-të evropian, do të kishte pjesëmarrjen e 26 finalistëve, por Holanda u skualifikua pas një incidenti të këngëtarit në prapaskena me një fotografe.

Këngëtarja e Shqipërisë, Besa Kokëdhima, e cila garoi natën e dytë gjysmëfinaliste, nuk arriti dot të shkonte në finalen e madhe.