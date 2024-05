Babai i policit të vrarë i përfshirë në ngjarje kriminale të vitit 1997, detaje të reja mbi krimin në Fier

Burime të brendshme bëjnë me dije se i ati i efektivit të vrarë ditën e sotme në Baltëz të Fierit, ka qenë i përfshirë në ngjarje kriminale të vitit 1997.









Asllan Cenalia, (babai i efektivit të vrarë Novruz Cenalia), ka vrarë fqinjin e tij Sali Arhulla.

Mësohet se Cenalia ka marrë pafajësi për këtë krim përgjatë viteve të trazirave, e më pas u bë pjesë e Policisë së Shtetit, me detyrë efektiv i sallës operative.

Deri më tani dyshimet për vrasjen e Novruz Cenalia nga Asllan Mernica, janë mbi motivet konfliktuale të çastit.

Këto detaje të reja shtojnë dyshimet se vrasja ka ndodhur për arsye të gjakmarrjes, por mbetet për tu provuar nga Policia e Shtetit.

Ngjarja

Novruz Cenalia, oficer i forcave “Shqiponja”, të Drejtorisë Rajonale Fier, u qëllua për vdekje nga 23 vjeçari Asllan Mernica.

Ngjarja e rëndë ndodhi në fshatin Baltëz të Fierit, ku dhe autori i krimit është larguar menjëherë nga vendngjarja.

Siç raporton policia fillimisht, arsyeja e vrasjes dyshohet të jetë për konflikte momentale mes Cenalia dhe Mernica.

Efektivi ka qenë i veshur me uniformën e forcave, e po shkonte të merrte sherbimin.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 13:15, në fshatin Baltëz, dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, shtetasi A. M. ka vrarë me armë zjarri shtetasin N. C., punonjës policie i Forcës së Posaçme “Shqiponja” të DVP Fier, jashtë shërbimi, por i veshur me uniformën e Policisë, pasi shkonte për të marrë shërbimin.

Menjëherë në vendngjarje janë nisur shërbimet e Policisë, Forca Kombëtare e Sigurisë, Reparti Special “RENEA”, të cilat kanë rrethuar zonën dhe vijojnë punën për kapjen e autorit. Grupi hetimor dhe drejtues të Departamentit të Policisë Kriminale, në drejtimin e Prokurorisë, po punojnë për sqarimin e rrethanave dhe për dokumentimin ligjor të kësaj ngjarjeje.