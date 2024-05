Del fotoja e autorit që vrau efektivin në Fier. Policia ofron 30 mijë euro për këdo që ka informacion për 23 vjeçarin, Asllan Mernica

Fotoja që shihni më poshtë është e Asllan Mernicës, autori i cili qëlloi për vdekje efektivin e policisë, Novruz Cenalia në Fier.









Krimi i rëndë ka ndodhur sot (13 prill) rreth orës 13:15 pranë Spitalit Memorial Fier dhe dyshohet pas një konflikti të çastit.

“Rreth orës 13:15, në fshatin Baltëz, dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, shtetasi A. M. ka vrarë me armë zjarri shtetasin N. C., punonjës policie i Forcës së Posaçme “Shqiponja” të DVP Fier, jashtë shërbimi, por i veshur me uniformën e Policisë, pasi shkonte për të marrë shërbimin”, raportuan uniformat blu.

Në vendngjarje janë nisur shërbimet e Policisë, Forca Kombëtare e Sigurisë, Reparti Special “RENEA”, të cilat kanë rrethuar zonën dhe vijojnë punën për kapjen e autorit/ve.

Policia ndërkohë ka ofruar 30 mijë euro shpërblim për këdo që jep informacione të vlefshme për kapjen e 23-vjeçarit.

Njoftimi i policisë:

Në lidhje me ngjarjen e ndodhur në fshatin Baltëz, ku u vra me armë zjarri, punonjësi i Policisë (jashtë shërbimit), shtetasi N. C., Policia e Shtetit kërkon ndihmën dhe bashkëpunimin e qytetarëve për lokalizimin e autorit të dyshuar të vrasjes, shtetasit Azgan Mernica, 23 vjeç, banues në fshatin Sulaj.