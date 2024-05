EMRI/ Po shkonte për të marrë shërbimin, por vra me armë zjarri, zbardhet identiteti i efektivit 28-vjeçar

Novruz Cenalia është efektivi i “Shqiponjave” i cili u qëllua për vdekje me armë zjarri mesditën e sotme në Baltëz të Fierit, teksa po shkonte për të marrë shërbimin.









Mësohet se Cenalia ka qenë jashtë shërbimi, por i veshur me uniformën e Policisë.

Menjëherë në vendngjarje janë nisur shërbimet e Policisë, Forca Kombëtare e Sigurisë, Reparti Special “RENEA”, të cilat kanë rrethuar zonën dhe vijojnë punën për kapjen e autorit.

Ndërkohë, gazetari Igli Çelmeta raporton se autorët mësohet të jenë larguar nga vendngjarja me një automjet në ngjyrë blu.

Njoftimi i policisë:

Fier/Informacion paraprak

Rreth orës 13:15, në fshatin Baltëz, dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, shtetasi A. M. ka vrarë me armë zjarri shtetasin N. C., punonjës policie i Forcës së Posaçme “Shqiponja” të DVP Fier, jashtë shërbimi, por i veshur me uniformën e Policisë, pasi shkonte për të marrë shërbimin.

Grupi hetimor dhe drejtues të Departamentit të Policisë Kriminale, në drejtimin e Prokurorisë, po punojnë për sqarimin e rrethanave dhe për dokumentimin ligjor të kësaj ngjarjeje.