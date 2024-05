“Kushdo që cenon uniformat blu do marë përgjigjen më të ashpër ligjore”, reagon Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit mbi krimin në Fier: Zotohem se do vendosim para ligjit autorin e vrasjes së Novruz Cenalia

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtori Madhor Muhamet Rrumbullaku, ka reaguar mbi vrasjen e efektivit Novruz Cenalia, duke u zotuar se do të vendosë me patjetër përpara ligjit autorin e këtij krimi, ashtu sikurse ritheksoi se kushdo që cenon uniformat blu do marrë përgjigjen më të ashpër ligjore.









“Për të gjithë ne, kjo dhimbje bëhet edhe më e hidhur kur jeta e një punonjësi të Policisë së Shtetit ndërpritet nga dora e një vrasësi, që ende është i lirë. Unë zotohem në emër të Policisë së Shtetit se, do të bëjmë gjithçka për ta vendosur para ligjit autorin e vrasjes së Novruz Cenalisë.

Shpreh bindjen se i gjithë opinioni publik ndodhet sot përkrah familjes Cenalia dhe Policisë së Shtetit dhe do të ndihmojë në kapjen e autorit të krimit.”- u shpreh Rrumbullaku

Deklarata e Drejtorit të Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtor Madhor Muhamet Rrumbullaku:

Policia e Shtetit dhe unë personalisht ndjehemi thellësisht të tronditur nga vrasja e punonjësit të policisë Novruz Cenalia, mesditën e 13 Majit 2024. Ndarja e parakohshme nga jeta e një djali të ri si Novruz Cenalia na ka hidhëruar të gjithëve, familjen e tij, që është zhytur në lot e zi, dhe familjen e madhe të Policisë së Shtetit.

Për të gjithë ne, kjo dhimbje bëhet edhe më e hidhur kur jeta e një punonjësi të Policisë së Shtetit ndërpritet nga dora e një vrasësi, që ende është i lirë. Unë zotohem në emër të Policisë së Shtetit se, do të bëjmë gjithçka për ta vendosur para ligjit autorin e vrasjes së Novruz Cenalisë.

Shpreh bindjen se i gjithë opinioni publik ndodhet sot përkrah familjes Cenalia dhe Policisë së Shtetit dhe do të ndihmojë në kapjen e autorit të krimit.

E kam theksuar me forcë, edhe pak ditë më parë, gjatë ceremonive përkujtimore për të rënët e policisë, se uniforma e Policisë së Shtetit është e shenjtë. Kushdo që guxon të cenojë uniformën e policisë, shëndetin dhe jetën e punonjësve të saj, do të marrë përgjigjen më të ashpër ligjore.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit,

Drejtues Madhor Muhamet Rrumbullaku