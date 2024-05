“14 ekipe të përbashkëta hetimore për goditjen e krimit të organizuar, trafikut të drogës dhe ato kibernetike”, Ministri Balla në takim me homologun italian: Përgjatë sezonit veror do mbështetemi nga forca policore e mjete motorike lundruese italiane

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, në një takim me homologun italian Matteo Piantedosi, bëri me dije se autoritetet tona të sigurisë do të mbështeten nga ato italiane përgjatë sezonit veror, që nga forcat policore e deri tek mjetet lundurese, me qëllim garantimin e sigurisë publikee detare të pushuesve. Balla theksoi se janë vënë në veprim 14 ekipe të përbashkëta hetimore për goditjen e krimit të organizuar, krimit kibernetik, trafikimit të drogës, etj.









Gjithashtu, Ministri i Brendshëm italian, Matteo Piantedosi shprehu ngushëllimet e tij për efektivin e vrarë, Novruz Cenalia, i cili u vra ditën e djeshme në mënyrë tragjike nga 23 vjeçari Azgan Mernica.

Reagim i Ministrit të Brendshëm, Taulant Balla:

