4 shqiptarë të shpallur në kërkim ndërkombëtar, 2 prej tyre vëllezër. Detaje mbi organizatën kriminale të trafikimit të drogës në Itali

Janë shpallur në kërkim nga italiane 4 shqiptarë, teksa dy prej tire janë vëllezër. Ata janë të akuzuar për veprën penale “Trafikimi i lëndës narkotike”, kryer në bashkëpunim.









Pas komunikimeve mes formave të shtetit të shtetit të Shqipërisë, e ushtrisë italiane, janë këto trafikantët si mëpo:

EP, 34 vjeç, banues në Tiranë

BG, 31 vjeç, banues në Vlorë

MB, 34 vjeç banues në Tiranë

UB, 36 vjeç, banues në Dibër

Këta dy të fundit njoftohet se janë vëllezër.

Nga bashkëpunimi mes autoriteteve shqiptare e italiane, po operacioni policor i koduar “Car Wash”, që ka për qëllim lokalizimin dhe arrestimin e pjesëtarëve të kësaj organizate kriminale për trafikun e lëndëve narkotike.

Ndërkohë po vijojnë kërkimet për katër autorët.

Prej Orëve të para të mëngjesit, strukturat e shtetit të shtetit janë të përfshira në një operacion të përbashkët me Policinë italiane, të koduar “Car Wash”.

Opera, organizimi i aktiviteteve në zhvillim në Itali, me qëllim trafikimin dhe arrestimin e pjesëtarëve të një krimi për trafikimin e lëndëve narkotike.

Si rezultat i punës hetimore, shkëmbimit të informacioneve dhe veprimeve të tjera operacionale, të përbashkëta me Policinë italiane, në kuadër të operacionit ndërkombëtar “Car Ëash”, u identifikuan dhe u shpallën në kërkim shtetasit MB, 34 vjeç, banues në Tiranë dhe UB, 36 vjeç, banues në Dibër, vëllezër, si dhe shtetasit EP, 39 vjeç, banues në Tiranë dhe BG, 31, banues në Vlorë.

Të 4 penalet akuzohen nga Italia, për veprën “Trafikimi i lëndës narkotike”, kryer në kuadër të krimeve kriminale.

Vijojnë kërkimet, kontrollet dhe veprimet e tjera operacionale, të koodinuara me Policinë e Italisë, me qëllim lokalizimin dhe vënien në pranga të 4 shtetasve të shpallur në kërkim.

