Dosja Xibraka, SPAK thërret Gazmend Bardhin, data kur duhet të paraqitet për të dhënë dëshmi…

Prokuroria e Posaçme (SPAK) ka thirrur kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi për të dhënë dëshmi për dosjen Xibraka.









Mësohet se Bardhi është thirrur në SPAK në datën 24 maj. Ndërkohë hetimet janë riaktivizuar pas denoncimeve publike nga ana e Bardhit.

Bardhi u thirr fillimisht në 15 maji, por përmes një shkrese ka vënë në dijeni SPAK, se ka një axhendë të paracaktuar nga 14-24 maj jashtë vendit dhe kërkon të pyetet të hënën ose të martën (sot ose nesër) apo në një datë dhe ore tjetër pas 23 majit. Keshtu nga ana e SPAK u caktua data 24.

Mësohet se Gazment Bardhi, mesditën 15 majit, do të udhëtojë drejt Berlinit, për shkak të një agjende të paracaktuar disa ditë më parë për takime me zyrtarë të lartë në Bundestag. Pas takimeve ne Berlin, Gazmend Bardhi do shkojë në Londër.