“Kryesore për ne është rikthimi i marrëveshjes së 5 qershorit”, Reforma Zgjedhore, Bylykbashi: PS nuk është promotori i votës së diasporës por ajo e prishi këtë të drejtë

Nënkryetari i Gr, Parlamentar të PD-së, Oerd Bylykbashi, ka folur për mediat pas takimit me grupin e dialogut, duke u shprehur se PS nuk është promotor ii votës së diasporës, e ajo e ka prishur këtë të drejtë. Theks të veçantë i vuri rëndësisë së rikthimit të marrëveshjes së 5 qershorit për koalicionet.









Sipas tij, kjo marrëveshje ka funksionuar shumë mirë e nuk sheh asnjë arsye përse të mos rikthehet sërish.

Bylykbashi: Së pari mbledhje e sotme me kërkesë të opozitës kishte për qëllim të riaktivizonte grupit e dialogut. Deri më tani nuk ka pasur vullnet nga mazhoranca. E kemi thënë që në fillim objektiv kryesor për në është rikthim e marrëveshja e 5 qershorit.

Ka funksionuar për shumë vite shumë mirë dhe nuk ka asnjë arsye pse të mos rikthehet. Duhet që zgjedhësit të kenë mundësinë që të kenë listën e hapur të partive.

Ne do të luftojmë dhe kjo do të jetë një cështje që do të ndajë në mënyrë të rëndësishme qëndrimet e palëve në këtë çështje.

Janë edhe cështje të tjera, sic janë rekomandimet e OSBE/ODIHR. Në synojmë që nëpërmjet tyre të disiplinojmë shkelje të rëdnë të procesit dhe nëpërmjet tyre ta mbajmë shtetin jashtë zgjedhjeve.

Nuk është e vërtetë që PS është promotore e votës së Dipasporës. PD e ka pasur cështje dhe në vitin 2020 me inicitivë të PD është futur në kodin zgjedhor.

PS nuk është promotori, por është motorri i prishur i kësaj të drejte.