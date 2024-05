LIVE KUKËSI-EGNATIA/ Zëvendësim i detyruar, verilindorët humbasin një titullar për dëmtim pas pak minutash (VIDEO)

Kupa e Shqipërisë do të shpallë sot fituesin e saj me një ndeshje e cila padyshim ngjall shumë kuriozitet për arsye të ndryshme. Përballë janë surpriza Kukësi, me Egnatian e cila është fituese në fuqi dhe kërkon një tjetër trofe.









Për kuksianët e rënë nga kategoria, ky trofe do të bënte më pak të hidhur këtë sezon dhe do u jepte mundësinë që të përfaqësoheshin në Europë. Ndërsa nga ana tjetër, Egnatia kërkon të vazhdojë dominimin në futbollin shqiptar, duke filluar nga Kupa, për të vazhduar në ditët në vijim me kampionatin.

LIVE KUKËSI-EGNATIA 0-0

24’ Dragoshi lë fushën e lojës, duke i bërë vend Hasajt në radhët e Kukësit.

22’ Dragoshi ka probleme fizike dhe kërkon ndihmën e mjekëve, por kërkon zëvendësim edhe pse kthehet në fushë për të mos lënë ekipin në inferioritet numerik.

21’ Në vijimin e goditjes nga këndi, topi shkon te Xhemajli, por devijimi i këtij të fundit kontrollohet lehtësisht nga Tafas.

20’ Ndreca harkon nga e majta në fundore drejt shtyllës së dytë, Reçi largon direkt në këndore për të mos rrezikuar.

15’ Kukësi po mundohet në këto minuta që të qarkullojë më shumë topin për të mos lejuar Egnatian që të ketë manovrën. Megjithatë, verilindorët nuk arrijnë të krijojnë raste të rrezikshme.

9’ Montenegro fiton topin në gjysmëfushën kundërshtare dhe nuk vonohet por lëshon një predhë nga jashtë zonës. Tafas grushton në këndore. (VIDEO)

8’ Aksion me shumë pasime i Kukësit në krahun e djathtë. Në fund harkimi i Fejzajt devijohet në këndore.

8’ Të dy skuadrat po mundohen në këto minuta që të gjejnë hapësira nga krahët me top të gjatë për të shpërthyer drejt zonës, pas sukses.

3’ Ahmetaj nis një top të gjatë drejt Zejnullait, i cili nuk kontrollon mirë në zonën kundërshtare dhe mbrojtja largon rrezikun.

1’ Shkelmohet topi i parë në “Air Albania”.

FORMACIONET ZYRTARE

KUKËSI: Tafas, Lamçe, Lala, Reçi, Zhongo, Lleshi, Dragoshi, Mingo, Fejzaj, Salami, Solodovnikov.

Trajner: Bledar Devolli

EGNATIA: Sherri, Dulis, Malota, Xhemajli, Ndreca, Fangaj, Ahmetaj, Zejnullai, Fernando, Ibrahimoglu, Montenegro.

Trajner: Edlir Tetova

