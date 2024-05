Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken mbërrin në Kiev! Ja arsyeja e vizitës së tij në Ukrainë

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka mbërritur në Kiev të martën, duke shënuar vizitën e parë të një zyrtari të administratës Biden në Ukrainë pas kalimit të vonuar prej kohësh të fondeve shtesë amerikane për vendin e shkatërruar nga lufta, njoftoi Departamenti i Shtetit.









Diplomati i lartë amerikan do të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe do të mbajë një fjalim më vonë të martën për të theksuar mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së për Ukrainën, përfshirë ushtarakisht, ekonomikisht, në hapësirën e energjisë dhe në ndërtimin e institucioneve demokratike, sipas një zyrtari të lartë amerikan.

Blinken do të theksojë gjithashtu sukseset strategjike që ka arritur Ukraina gjatë luftës së saj të vazhdueshme kundër pushtimit rus, tha zyrtari.

“Mes pengesave të Ukrainës në fushën e betejës, Blinken synon të dërgojë një “sinjal të fortë sigurie për ukrainasit”, tha zyrtari.

Vizita vjen ndërsa Rusia vazhdon shtytjen e saj të re në Ukrainën verilindore pasi bëri disa përparime të mëdha atje gjatë javës së kaluar – duke shënuar arritjet më të rëndësishme të Moskës që kur forcat e Kievit rimorën Kharkivin në fund të verës 2022.

Udhëtimi i Blinken vjen gjithashtu disa javë pasi presidenti amerikan Joe Biden nënshkroi një paketë ndihme të huaj prej 95 miliardë dollarësh që përfshin afro 61 miliardë dollarë për Ukrainën pas një fushate të suksesshme gjashtëmujore nga Shtëpia e Bardhë.

Blinken do të diskutojë gjithashtu “hapat e tjerë që ne po ndërmarrim për të ofruar garanci dhe përkushtim afatgjatë në frontin e sigurisë për ukrainasit, duke përfshirë marrëveshjen tonë dypalëshe të sigurisë,” shtoi zyrtari.

Gjatë vizitës së tij të katërt në Ukrainë që nga pushtimi rus i vitit 2022, Blinken ka planifikuar gjithashtu të takohet me kryeministrin Denys Shmyhal dhe ministrin e Jashtëm Dmytro Kuleba, si dhe me shoqërinë civile dhe partnerët e sektorit privat.