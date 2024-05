VIDEO/ Egnatia përsërit historinë, mund Kukësin dhe fiton për të dytin vit radhazi Kupën e Shqipërisë

Kupa e Shqipërisë do të shpallë sot fituesin e saj me një ndeshje e cila padyshim ngjall shumë kuriozitet për arsye të ndryshme. Përballë janë surpriza Kukësi, me Egnatian e cila është fituese në fuqi dhe kërkon një tjetër trofe.









Për kuksianët e rënë nga kategoria, ky trofe do të bënte më pak të hidhur këtë sezon dhe do u jepte mundësinë që të përfaqësoheshin në Europë. Ndërsa nga ana tjetër, Egnatia kërkon të vazhdojë dominimin në futbollin shqiptar, duke filluar nga Kupa, për të vazhduar në ditët në vijim me kampionatin.

LIVE KUKËSI-EGNATIA 0-1

38′ Ndreca

81’ Montenegro nis Zejnullain në kundërsulm, Lleshi e ndal në mënyrë të parregullt duke u ndëshkuar me të verdhë, edhe pse rrogozhinasit kërkonin të kuq.

79’ Pret penalltinë Tafas! Portieri devijon gjuajtjen e Fernandos. (VIDEO)

77’ Gjuajtje e fortë e Fangajt, Mingo devijon sferën. Aksioni vazhdon dhe vetëm pasi ndalet loja, gjyqtari sinjalizohet për të parë VAR. Gjyqtarai bën shenjë më pas nga pika e bardhë duke dhënë penallti për Egnatian. (VIDEO)

75’ Kukësi humb një mundësi të mirë shënimi kur Lleshi kthen topin në qendër ku askush nuk ia del të devijojë sferën drejt portës. (VIDEO)

74’ Salami në zonë harkon në qendër ku Malota largon sferën. Verilindorët kërkojnë penallti për prekje të topit me dorë por për gjyqtarin dhe VAR nuk ka asgjë.

71’ Rashiti merr vendin e Lamçes në radhët e Kukësit.

70’ Një goditje dënimi nga e djathta harkohet në shtyllën e dytë për Zhongon, ky i fundit kthen topin në qendër ku Sherri ka gjithçka në kontroll. (VIDEO)

63’ Karton i verdhë edhe për Solodovnikov për protesta.

62’ Zejnullai ndëshkohet me karton të verdhë pas një faulli ndaj Salamit.

61’ Salami mundohet të pasojë për Solodovnikov, por Sherri është i vëmendshëm dhe mbërthen sferën para sulmuesit të Kukësit.

53’ Pas një goditje dënimi, Zhongo ul topin për Lalën i cili gjuan por nuk gjen portën e Sherrit. (VIDEO)

52’ Karton i verdhë për Fernandon, i cili ndal në mënyrë të parregullt një kundërsulm të Hasajt.

50’ Vetë Hasaj gjuan direkt në portë nga goditja e dënimit, por gjen përgjigjen e Sherrit. (VIDEO)

49’ Hasaj nga e djathta tenton të hyjë në zonë, ndalet në mënyrë të parregullt nga dyshja Xhemajli-Ndreca. (VIDEO)

46’ Pjesa e dytë nis pa ndryshime të tjera në radhët e dy skuadrave.

45’-3’ Mbyllet pjesa e parë me avantazhin 1-0 të Egnatias.

45’ Jepen 3 minuta shtesë në fund të pjesës së parë.

44’-45’ Probleme fizike për Fernandon i cili ka nevojë për ndihmën e mjekëve që e shoqërojnë për momentin jashtë fushës së lojës.

41’ Tjetër aksion i rrogozhinasve që kërkojnë të gjejnë gol përsëri në të majtën me Ndrecën. Këtë herë lojtari bllokohet mirë nga mbrojtja verilindore që shmang rrezikun.

38’ GOOOL EGNATIA! Aksion i gjatë i rrogozhinasve me Fangajn në të djathtën. Pasimi në qendër i mbrojtësit gjen Ndrecën i cili nuk gabon duke shënuar përballë ish-skuadrës. (VIDEO)

27’ Tafas nis me shpejtësi Salamin në krahun e djathtë, futbollisti i Kukësit nuk ia del të kalojë Xhemajlin i cili merr kontrollin e sferës.

26’ Montenegro shfaqet në zonë në krahun e djathtë, pasimi i tij në qendër devijohet dhe kontrollohet nga verilindorët.

25’ Fernando nga e majta vonohet në pasimin drejt qendrës dhe mbrojtësit i heqin topin duke e kaluar në anësore.

24’ Dragoshi lë fushën e lojës, duke i bërë vend Hasajt në radhët e Kukësit.

22’ Dragoshi ka probleme fizike dhe kërkon ndihmën e mjekëve, por kërkon zëvendësim edhe pse kthehet në fushë për të mos lënë ekipin në inferioritet numerik.

21’ Në vijimin e goditjes nga këndi, topi shkon te Xhemajli, por devijimi i këtij të fundit kontrollohet lehtësisht nga Tafas.

20’ Ndreca harkon nga e majta në fundore drejt shtyllës së dytë, Reçi largon direkt në këndore për të mos rrezikuar.

15’ Kukësi po mundohet në këto minuta që të qarkullojë më shumë topin për të mos lejuar Egnatian që të ketë manovrën. Megjithatë, verilindorët nuk arrijnë të krijojnë raste të rrezikshme.

9’ Montenegro fiton topin në gjysmëfushën kundërshtare dhe nuk vonohet por lëshon një predhë nga jashtë zonës. Tafas grushton në këndore. (VIDEO)

8’ Aksion me shumë pasime i Kukësit në krahun e djathtë. Në fund harkimi i Fejzajt devijohet në këndore.

8’ Të dy skuadrat po mundohen në këto minuta që të gjejnë hapësira nga krahët me top të gjatë për të shpërthyer drejt zonës, pas sukses.

3’ Ahmetaj nis një top të gjatë drejt Zejnullait, i cili nuk kontrollon mirë në zonën kundërshtare dhe mbrojtja largon rrezikun.

1’ Shkelmohet topi i parë në “Air Albania”.

FORMACIONET ZYRTARE

KUKËSI: Tafas, Lamçe, Lala, Reçi, Zhongo, Lleshi, Dragoshi, Mingo, Fejzaj, Salami, Solodovnikov.

Trajner: Bledar Devolli

EGNATIA: Sherri, Dulis, Malota, Xhemajli, Ndreca, Fangaj, Ahmetaj, Zejnullai, Fernando, Ibrahimoglu, Montenegro.

Trajner: Edlir Tetova

