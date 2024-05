Big Brother Vip 3/ Zarf i bardhë në shtëpi, banorët vendosin të dhurojnë ushqime bazë për persona në nevojë

Ditën e sotme ka mbërritur një zarf i bardhë në shtëpinë e Big Brother, i cili lajmëron banorët që kanë fituar buxhetin e plotë të kësaj jave, në vlerën 42 mijë lekë.









Zarfi u lexua nga Julian Deda, por duke qenë se tashmë janë pak banorë, e kushtet e tyre janë të plotësuara, Egla hodhi mendimin që të bëhen blerjet e cigareve, ndërsa pjesa e mbetur të dhurohen në persona që realisht kanë nevojë.

Një mendim i tillë u aprovua nga të gjithë banorët, duke ja komunikuar kështu Vëllait të Madh.

Juli: Banorë, buxheti për këtë javë është fituar 100%. Ju keni 42 mijë lekë për të shpenzuar. Në zarf do të gjeni edhe listën e produkteve që mund të porosisni. Keni një orë kohë për ta përfunduar. Doni a bisedojmë? Thuaj Egla… Egla ka një ide, blejmë cigaret e pastaj pjesën tjetër, i çojmë i bëjmë pazare e t’ja çojmë dikujt që ka nevojë.

Egla: Miell, vaji, çfarë janë këto, oriz… Se ne ushqimin e kemi

Franceska: Mbase mund t’i dërgojmë tek ‘fundjava ndryshe’ e ato…Se Arbri do dijë ku t’i çojë.

Heidi: Nuk e di si funksion

Juli: Shikoni se çfarë do bëjmë. Bëjmë pazaret si për vete, si për shtëpinë…

Egla: Jo, jo. Nuk mund t’u dërgosh njerëzve se çfarë do ti. Le të blihen mallrat bazë për një familje, që janë mielli, orizi, vaji. Lekët janë një sasi e konsiderueshme për të blerë produkte sa për 1-2 muaj.