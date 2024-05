VIDEO/ Qëllohet me armë zjarri Kryeministri sllovak, dërgohet me urgjencë në spital

Kryeministri sllovak, Robert Fico është qëlluar me armë zjarri e aktualisht ndodhet në spital.

Sipas mediave locale ai është qëlluar përpara një qendre të komunitetit kulturor në qytetin Handlova, ku dhe po mbante një mbledhje të qeverisë.

Sipas informacione, sulmuesi i dyshuar është arrestuar nga autoritetet sllovake.

Nuk dihet akoma arsyeja e plagosjes apo se kush është personi i dyshuar për veprën penale.

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister – HNonline.

Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv

