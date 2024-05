Përse Facebook dhe Instagram nën hetim nga BE-ja?

Dy aplikacionet më të përdorura të kompanisë Meta, ajo e Facebook dhe Instagram po hetohen nga Bashkimi Evropian. Shkaku? Disinformatat dhe efekti negativ në shëndëtin mendor të fëmijëve.









Po kështu, BE-ja do verifikojë moshën e të regjistruarve në këto platforma, pasi nuk janë të pakta rastet që përdoruesit janë nën moshën 13 vjeç, të cilëve u serviren përmbajtje të papërshtatshme për ‘ta.

Meta shprehet se ka kaluar një dekadë duke zhvilluar më shumë se 50 mjete dhe politika për të mbrojtur fëmijët, si dhe në shtator kompania u dha rregullatorëve një raport mbi rreziqet që lidhen më platformat e saj.

“Kjo është një sfidë që po përballet e gjithë industria dhe ne mezi presim të ndajmë detajet e punës sonë me Komisionin Evropian”, shprehet kompania Meta

Por ditën e sotme, Komisioni Evropian njofton Meta se ka hapur procedurat zyrtare për të vlerësuar nëse kompania, përkatësisht platformat Facebook dhe Instagram kanë shkelur apo jo Aktin e Shërbime Digjitale, në lidhje me mbrojtjen e të miturve.

“Sot ne po ndërmarrim një hap tjetër për të garantuar sigurinë për përdoruesit e rinj online. Me Aktin e Shërbimeve Dixhitale ne vendosëm rregulla që mund të mbrojnë të miturit kur ata ndërveprojnë në internet. Ne kemi shqetësime se Facebook dhe Instagram mund të stimulojnë varësinë e sjelljes dhe se metodat e verifikimit të moshës që Meta ka vendosur në shërbimet e tyre nuk janë adekuate dhe tani do të vazhdojnë një hetim të thelluar. Ne duam të mbrojmë shëndetin mendor dhe fizik të të rinjve.”- shprehet Margrethe Vestager, zv.Presidente Ekzekutive për një Evropë të Përshtatshme për Epokën Digjitale

Komisioni është i shqetësuar se sistemet e këtyre dy platformave, përfshirë dhe algoritmet e tyre, mund të stimulojnë sjelljen e varësisë tek fëmijët, ashtu sikurse janë të shqetësuar për metodat e sigurimit të moshës dhe verifikimit të vendosura nga Meta.

“Sot hapim procedimin formal ndaj Metës. Ne nuk jemi të bindur se ajo ka bërë mjaftueshëm për të përmbushur detyrimet e DSA për të zbutur rreziqet e efekteve negative në shëndetin fizik dhe mendor të të rinjve evropianë në platformat e saj Facebook dhe Instagram. Tani do të hetojmë në thellësi efektet e mundshme të varësisë dhe “vrimës së lepujve” të platformave, efektivitetin e mjeteve të tyre të verifikimit të moshës dhe nivelin e privatësisë që u ofrohet të miturve në funksionimin e sistemeve të rekomanduesve. Ne nuk kursejmë asnjë përpjekje për të mbrojtur fëmijët tanë.”- tha Thierry Breton, Komisioner për Tregun e Brendshëm

Nisur nga njoftimi i Komisionit, procedurat do trajtojnë fushat si mëposhtë:

• Pajtueshmëria e Meta me detyrimet e AShD për vlerësimin dhe zbutjen e rreziqeve të shkaktuara nga dizajni i ndërfaqeve online të Facebook-ut dhe Instagram-it, të cilat mund të shfrytëzojnë dobësitë dhe papërvojën e të miturve për të shkaktuar sjelljen e varësisë. Një vlerësim i tillë kërkohet për të kundërshtuar rreziqet e mundshme për ushtrimin e të drejtës themelore për mirëqenien fizike dhe mendore të fëmijëve, si dhe për respektimin e të drejtave të tyre.

• Pajtueshmëria e Meta me kërkesat e AShD me masat zbutëse për të parandaluar aksesin e të miturve në përmbajtje të papërshtatshme, veçanërisht mjetët e verifikimit të moshës të përdorura nga kompania, të cilat mund të mos jenë te arsyeshme, proporcionale dhe efektive.

• Pajtueshmëria e Meta me detyrimet e AShD për të vendosur masa të përshtatshme dhe proporcionalem për të garantuar një nivel të lartë privatësie dhe sigurie për të miturit, veçanërisht lidhur me cilësimet e paracaktuara të privatësisë për të mituit, si pjesë e projektimit dhe funksionimit të sistemeve të tyre rekomanduese.

Sipas Komisionit Evropian, nëse konstatohen shkelje të tilla nga ana e Meta, do detyrohet të marrë masa të parakohshme ndaj kompanisë, të cilat nuk janë shprehur akoma se cilat do mund të ishin ato, ashtu si dhe mund të marrë një vendim mospërputhjeje ndaj saj. Me një vendim të tillë, Komisioni mund të vendosë gjoba deri në 6% të xhiros globale të kompanisë Meta.

Çfarë është Akti i Shërbimeve Digjitale?

Akti i Shërbimeve Dixhitale (DSA) rregullon detyrimet e shërbimeve dixhitale, duke përfshirë tregjet, që veprojnë si ndërmjetës në rolin e tyre për të lidhur konsumatorët me mallra, shërbime dhe përmbajtje.

Ai mbron më mirë përdoruesit duke mbrojtur të drejtat themelore në internet, duke krijuar një kornizë të fuqishme transparence dhe llogaridhënieje për platformat online dhe duke ofruar një kornizë të vetme dhe uniforme në të gjithë BE-në.

Parlamenti Evropian dhe Këshilli arritën një marrëveshje politike mbi rregullat e reja më 23 prill 2022 dhe DSA hyri në fuqi më 16 nëntor 2022 pasi u publikua në Gazetën Zyrtare të BE-së më 27 tetor 2022.

Akti i Shërbimeve Dixhitale është një rregullore që zbatohet drejtpërdrejt në të gjithë BE-në. Disa nga detyrimet për ndërmjetësit përfshijnë:

• Masa për të luftuar përmbajtjen e paligjshme në internet, duke përfshirë mallrat dhe shërbimet e paligjshme .

• Masa mbrojtëse efektive për përdoruesit ,

• Detyrime të reja për mbrojtjen e të miturve në çdo platformë në BE ;

• Detyrimet për platformat shumë të mëdha në internet dhe motorët e kërkimit

• Një mekanizëm i ri reagimi ndaj krizave

• Ndalimi i reklamave të synuara në platformat online

• Transparencë e shtuar

• Dispozita të reja për të lejuar aksesin në të dhëna për kërkuesin

• Përdoruesit kanë të drejta të reja

• Një strukturë unike mbikëqyrëse. Komisioni është rregullatori kryesor

• Rregullat e përgjegjësisë për ndërmjetësit janë rikonfirmuar dhe përditësuar