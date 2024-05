Turi me diasporën, Rama njofton shqiptarët e Italisë për takimin e radhës në Milano. Ja kur do të mbahet

Më 26 maj, orë 11:00, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një takim me shqiptarët e Italisë, në kuadër të turit të takimeve me diasporën.









Takimin me shqiptarët, kreu i qeverisë do ta zhvillojë në një ambient sportiv në komunën Busto Arsizio, Milano.

“SË SHPEJTI

26 MAJ, ora 11:00, me shqiptarët e Italisë në Milano

*Viale Gabardi, 43, 21052 Busto Arsizio VA, Italy”, shkruan Rama.

Kujtojmë se më 12 maj, kryeministri zhvilloi takim me shqiptarët e Greqisë. Pas Milanos, Rama pritet të takohet dhe me shqiptarët në Londër dhe ata në Mynih.