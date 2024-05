“Turp që përdor vdekjen!”- Debate e tone të ashpra mes Jorida Tabakut dhe Ermonela Felajt, Drejtuesja e seancës: Turp për kolegët tuaj, që thoni janë të ndershëm por janë kriminelë të pashpirtë

Një përplasje ka ndodhur në seancën parlamentare ditën e sotme mes deputetes demokrate Jorida Tabaku dhe drejtueses së seancës, Ermonela Felaj.









Felaj mbajti një fjalim në lidhje me vrasjen e efektivit Novruz Cenalia,i cili u vra në 13 maj në Fier, por e lidhi autorin Azgan Mërnica si pjesë të strukturave të mbrojtës së votës që u ngrit nga PD.

Një fjalim i tillë ka bërë që Tabaku të reagojë menjëherë mbi këtë deklaratë, por iu hoq fjala. Nga vendi i saj, deputetja e PD-së dëgjohet duke i drejtuar Felajt: “Turp që përdorni vdekjen”

Por duket se drejtueses së seancës nuk mund të linte një koment të tillë pa u kundërpërgjigjur: “Zonjë t’ju vijë turp për kolegët tuaj. Ata që thoni janë të ndershëm i njohim për familjarë po janë kriminele të pashpirtë. Ishte koha të ulnit kokën dhe të mos flisnit për këtë që keni bërë”.

Pjesë nga debati:

Felaj: Strukturat e ligjit janë të detyruara që të veprojnë edhe kryesisht, pa qenë nevoja pa kallëzim. Që të ti rikthehen historisë së krijimit të këtyre strukturave. Ti rikthehen atyre deputeteve që kanë preferuar që të kenë kontingjent kriminal për të mbledhur votën. Ti rikthehen analizimit të profileve të këtyre personave, sepse janë grupe kriminale dhe këtu do të doja që të kishte vëmendja edhe SPAK dhe BKH. Falë medias jeni vënë në dijeni të këtyre të dhënave. Nuk na lejohet ne të zgjedhurve në këtë sallë, ne që kemi votuar ligjin e kriminalizimit, kemi votuar për të nxjerrë nga dera kriminelet, disa këtu përpiqen ti fusin nga dritarja. Deputetë këtu kanë mbajtur deklarata zhgënjyese, as nuk kanë ngushëlluar as nuk janë distancuar nga personi në fjalë. I kanë bërë këto deklarata gjatë kohës që mbahej mitingu para bashkisë.

Tabaku: Ne po diskutojmë një marrëveshje me Interpolin për një konferencë edhe në komision ka pasur dakordësi dhe nuk është përdorur për politikë. Më vjen keq që një zonjë si ju që drejtoni seancën që flisni nga ajo foltorja… mos ma ndërprit fjalën. E kam për procedurë

Felaj: Ju nuk keni të drejtë të komenti fjalën time. Nëse doni të flisni për këtë pikë të rendit të ditës ju pyeta dhe thatë JO. Uluni, asnjë koleg nuk ju jepet e drejta të komentojë fjalën e një kolegu tjetër. Ju nëse e gjeni veten të mbështetur nga kriminele ju bëj thirrje distancohuni. Uluni. Mos bëjmë lojëra. Nuk keni të drejtën të komenti fjalën time dhe të askujt. Nuk kam, pse tju jap fjalën sepse jua dhashë dhe nuk e shfrytëzuat.

Jorida Tabaku flet nga vendi pa mikrofon: Të të vijë turp

Felaj: Zonjë t’ju vijë turp për kolegët tuaj. Ata që thoni janë të ndershëm i njohim për familjarë po janë kriminele të pashpirtë. Ishte koha të ulnit kokën dhe të mos flisnit për këtë që keni bërë