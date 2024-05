Alarm për bombë në shkollën 9-vjeçare! Mesazhi anonim në e-mail: Do ju mbytim me gjak! Kamionët do mbushen me eksploziv

Në shkollën 9-vjeçare ‘Katund i Ri’ një e-mail i mbërritur anonim nga një llogari e quajtur ‘Shqipëria Shqipëria’ ku kërcënohet me bombë, ka ngritur alarmin mëngjesin e sotëm (17 Maj).









Në email-in e siguruar nga gazetarja Klodiana Lala, shkruhet se “gjaku i mësuesve do të derdhet në shkolla dhe se fëmijët dhe gratë do të vriten vetëm nëse na pengojë”.

“Ne do t’ju shkatërrojmë në rrugë Kamionët tanë janë të mbushur me eksploziv Ata do t’ju shkatërrojnë në sheshet kryesore si Në Nice. Ne do t’ju mbytim në gjak”, thuhet ndër të tjera në mesazhin e dërguar në orën 04:15 të mëngjesit.

Përmbajtja e email-it kërcënues:

KA NJË BOMBË NË SHKOLLË

Ne gjithmonë kemi pritur ditën kur mund të zbresim

në qytet dhe të mos fshehim fytyrat tona Do të vijë dita kur imazhet tona në kokat tona do të bëhen forca shkatërruese e realitetit që do të ndjeni në këto mure

Gjaku i mësuesve do të derdhet në shkolla Ne do të prerë qafën e tyre

Armiqtë E Allahut do t’i shtrembërojnë veprimet tona Sheriati nuk i ndan jobesimtarët në ndërluftues dhe paqësor

Thashë: “O I Dërguari i Allahut kuajt tanë shkelën mbi gratë dhe fëmijët e idhujtarëve. Ai tha: “ata janë nga baballarët e tyre.”

Fëmijët dhe gratë do të vriten vetëm nëse na pengojnë

Ne do t’ju shkatërrojmë në rrugë Kamionët tanë janë të mbushur me eksploziv Ata do t’ju shkatërrojnë në sheshet kryesore si Në Nice

Dhe ai do t’i presë turmat me thika Ata do të hyjnë në ju dhe do të hedhin veten në erë

Ne do t’ju mbytim në gjak