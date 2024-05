“Ti je një c*cë!”- Meritoni e pyeti rreth jetës private, shpërthen Egla: Krisu! Mos më respekto, nuk dua të flas me ty

Meriton Mjekiqi dhe Egla Ceno, kanë pasur një përplasje me njëri tjetrin pasditen e sotme, ku nga nje bisedë e qetë, situata agravoi në një gjuhë të ashpër.









Moderatori ka nisur të pyes Eglën rreth jetës së saj personale dhe eksperiencës së saj në Itali, por aktorja ka refuzuar kategorikisht te flasë.

Ajo tregoi vetëm se ishte kthyer nga Italia për shkak te semundjes së rëndë të nënës së saj, por duke mos dhënë më shumë detaje.

Meritoni: Cila është arsyeja që e le Italinë dhe erdhe në Tiranë, domethënë në Shqipëri? Dua thjesht të di diçka tënden…

Egla: Po pse? Për çfarë të duhet? U ktheva nga Italia sepse kisha timen më të sëmurë, me rrezik për jetën. Ndaj e erdha në Shqipëri, kisha mall…

Meritoni: Nga çfarë vuante nëna?

Egla: Nuk kam ndërmend të flas për sëmundjet e nënës të cilat janë shumë personale dhe mund t’i flasë vetëm nëna ime.

Ndër të tjera, Meritoni e pyeti edhe për jetën sentimentale, por Egla refuzoi të pergjigjej duke thënë “Është shumë personale e nuk kam ndërmend t’i ndaj me një njeri si ty.”.

Pyetjet e Meritonit mesa duket Eglës nuk i pëlqyen aspak, dhe iu kthye duke i thënë “krisu zemra ime…”

Nga ana tjeter, Meritoni tha se po e respekton dhe donte te dinte me shume rreth saj, por ajo theksoi se “nuk dua te flas me ty. se ti je nje cice”

“Uaa, po kak*n ku e harrove?”, qe përgjigjia e Meritonit, për të bërë që më pas Egla t’i largohet banorit për të ndërprerë kështu komunikimin mes tyre.

Pjesë nga biseda:

Meritoni: Egla, na trego diçka për veten. Çfarë ke bërë në jetë? Si ke kaluar? Si ke arritur këtu ku je? Pse u ktheve nga Italia? Dua të të njoh…

Egla: Kur të më thërrasësh në emisionin tënd, mundëm të kuvendoj…

Meritoni: Po bashkëbisedojmë, si të rritur, të lutem.

Egla: Nuk kam dëshirë të flas me ty aspak.

Meritoni: Cila është arsyeja që e le Italinë dhe erdhe në Tiranë, domethënë në Shqipëri? Dua thjesht të di diçka tënden…

Egla: Pse? Me patjetër do ti?

Meritoni: Po jo me patjetër, se nuk të detyron askush, thjesht dua të mësoj diçka nga jeta jote.

Egla: Po pse? Për çfarë të duhet? U ktheva nga Italia sepse kisha timen më të sëmurë, me rrezik për jetën. Ndaj e erdha në Shqipëri, kisha mall…

Meritoni: Nga çfarë vuante nëna?

Egla: Nuk kam ndërmend të flas për sëmundjet e nënës të cilat janë shumë personale dhe mund t’i flasë vetëm nëna ime.

Meritoni: Po si ja kalove përgjatë atyre viteve në Itali?

Egla: Shumë mirë. Faleminderit.

Meritoni: U dashurove?

Egla: Është shumë personale e nuk kam ndërmend t’i ndaj me një njeri si ty.

Meritoni: Po kemi ndarë..

Egla: I ndaj unë, por me njerëz që dua t’i ndaj.

Meritoni: Po kur in dan ti?

Egla: Me njerëz që dua t’i ndaj

Meritoni: Kur? Me kë ke dashur që t’i ndash?

Egla: Po ske qenë ti kur i kam ndarë unë e nuk dua t’i ndaj me ty po të them. Do të dish për dashurinë time?

Meritoni: S’është ndonjë gjë… të ka pyetur e Juli e Heidi, është shumë OK. Më trego…

Egla: Ik o Meriton, krisu zemra ime

Meritoni: Unë po të respektoj…

Egla: Ik krisu…

Meritoni: Uaa, unë në fakt po të respektoj.

Egla: Mos më respekto kaq shumë, se s’jam mësuar

Meritoni: Po pse e ke kaq të vështirë të flasësh?

Egla: Unë të vështirë të flas? Çfarë nuk kupton që nuk dua të flas me ty?

Meritoni: Po për të ofenduar nuk e ke të vështirë.

Egla: Çfarë nuk kupton që nuk dua të flas me ty? Se ti je një c*cë.

Meritoni: Uaa, po kak*n ku e harrove?

Egla: Më vjen turp që jam përballë teje

Meritoni: Të vjen turp ty? Po si ndihem unë, kur e shoh…

Egla: S’më intereson fare!