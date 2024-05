VIDEO/ Partizani në finale! Fitorja e thjeshtë ndaj Skënderbeut çon “Demat” në ndeshjen për titullin

Ndeshja mes Partizanit dhe Skënderbeut çon siparin e mini-kampionatit “Final Four” që përcakton titullin kampion në Superiore. Të dy skuadrat përballen sot në “Air Albania” për një biletë në fazën tjetër të turneut, në finalen e madhe që do të caktojë titullin kampion.









Të kuqtë, falë renditjes më të mirë në kampionat, kanë në avantazh edhe barazimin në këtë duel gjysmëfinal, që do të thotë se vetëm një fitore kalon Skënderbeun më tej në fund të 90 minutave të kësaj sfide që kthen disi rivalitetin e vjetër mes këtyre dy ekipeve.

LIVE PARTIZANI-SKËNDERBEU 1-0

47′ Bintsuka

NGJARJET KRYESORE

72’ Cara merr vendin e Mba në radhët e Partizanit.

71’ Atanaskoski nga e djathta pason në qendër për Mensah i cili në mënyrë të pabesueshme nuk kthen sferën drejt rrjetës.

69’ Liço gjen hapësirën për të gjuajtur në pozicion ballor pranë zonës së Partizanit, shënjestra është plotësisht e gabuar. (VIDEO)

67’ Mensah ka mundësinë që të godasë portën, i vetëm në të majtën pas një dalje të gabuar të Gërços, por gjuan larg katërkëndorit të Aliajt (VIDEO)

64’ Pas një goditje nga këndi, Sota me kokë provon të gjejë portën por dërgon sferën jashtë katërkëndorit.

63’ Mensah dhe Rrapaj mundohen të çajnë në krahun e majtë për të gjetur hapësirë goditje brenda zonës, mbrojtja korçare largon me vështirësi rrezikun.

60’ Skuka i lë vendin në fushë Mensah në vijimin e ndeshjes.

58’ Protestat e shumta sjellin edhe kartonin e verdhë për drejtorin sportiv të Partizanit, Arbër Abilaliaj, i ulur në pankinë. (VIDEO)

56’ Xhantu dhe Shaqe hyjnë në fushën e lojës duke marrë vendin e Rabiu dhe Vangjelit.

54’ Qarkullim i gjatë i topit i Skënderbeut, por pa arritur të krijojë lojë ofensive në gjysmëfushën kundërshtare, me të kuqtë të vendosur mirë për të shmangur surpriza.

50’ Rrapaj mundohet përsëri që të depërtojë në zonë, këtë herë nga e majta, por gjen Rabiu në pozicion që i heq sferën nga këmbët.

47’ GOOOL PARTIZANI! Rrapaj nga e djathta driblon dy lojtarë dhe pason qetësisht në qendër ku Bintsuka me kokë mposht pa shumë vështirësi portierin Alia. (VIDEO)

46’ Nis pjesa e dytë pa zëvendësime mes dy skuadrave.

45’ Mbyllet pjesa e parë me barazimin pa gola.

45’ Aksion i gjatë i të kuqve nga e djathta, topi në fund devijohet nga Mba dhe përfundon në fundore.

42’ Drejtori sportiv i Partizanit, Arbër Abilaliaj shkon në kufijtë e fushës dhe komunikon me Jorgjin, duke protestuar për faullet ndaj të kuqve. (VIDEO)

40’ Murataj pason për Bintsukan në zonë dhe ky i fundit gjuan pas një kthese të shpejtë, por sfera shkon mbi traversë. (VIDEO)

34’ Momente tensioni në zonë pas një faulli të Skukës ndaj portierit Alia i cili proteston te sulmuesi. Në fund është Skuka i cili ndëshkohet me të verdhë dhe pastaj janë Alia, Gërço dhe Murataj të cilët ndëshkohen gjithashtu për protesta. (VIDEO)

33’ SKuka provon të shënoje më një goditje me “gërshërë” nga e djathta, sfera shkon larg portës.

28’ Partizani vazhdon të prodhojë raste të rrezikshme të njëpasnjëshme. Këtë herë është Atanaskoski ai që nis një top perfekt nga e majta në qendër, ku Bintsuka nuk ia del të devijojë para portës së boshatisur. (VIDEO)

27’ Mba mundohet të hyjë në zonë me driblime, Prençi i bllokon hapësirën dhe fiton rivënien fundore.

22’ Një harkim në zonë gjen Bintsukën, gjuajtja e të cilit me kokë është shumë e lehtë dhe nuk shqetëson korçarët.

21’ Kundërsulm i rrufeshëm i të kuqve me Mba i cili e tepron me gjuajtjen nga distanca në vend të pasimit për Bintsuka, me sferën që përfundon lehtë në duart e portierit të korçarëve. (VIDEO)

19’ Rrapaj merr topin pranë zonës kundërshtare dhe gjuan nga distanca, pa gjetur katërkëndorin e Aliajt.

15’ Goditje dënimi e Liços pranë kufijve të zonës së të kuqve, gjuajtja e tij devijohet nga muri mbrojtës.

13’ Mundësi e shkëlqyer e Partizanit për të shënuar me Rrapajn, i cili merr një pasim të shkëlqyer nga Mba dhe shfaqet para portës, por gjuan jashtë. (VIDEO)

11’ Një harkim në zonë kthehet nga Sota drejt qendrës, Alia me vështirësi largon rrezikun para katërkëndorit të tij.

9’ Hadroj në të djathtën nis Muratajn i cili harkon në zonë, por topi kontrollohet nga Alia i vëmendshëm.

8’ Goditje dënimi e Partizanit, topi i harkuar në zonë te Skuka nuk devijohet drejt portës. Më pas aksioni bëhet i pavlefshëm për pozicion jashtë loje.

5’ Aksione të shpejta të Partizanit, që kërkon të gjejë golin që do ia afronte më shumë kualifikimin. Mbrojtja e skuadrës korçare ka vështirësi të ndalë tre sulmuesit e hedhur në fushë nga Shehi.

2’ Rast i menjëhershëm i të kuqve që nisen me Skukën nga e majta, pasimi i tij në qendër gjen Mba por gjuajtja e sulmuesit devijohet mbi traversë nga Alia. (VIDEO)

1’ Nis dueli në “Air Albania”.

FORMACIONET ZYRTARE

PARTIZANI: Qirko, Atanaskoski, Sota, Sembene, Hadroj, Maget, Murataj, Rrapaj, Skuka, Bintsuka, Mba.

Trajner: Orges Shehi

SKËNDERBEU: Alia, Prençi, Dumfur, Vangjeli, Gërço, Janaqi, Rabiu, Juri, Liço, Rashica, Nikaj.

Trajner: Ivan Gvozdenoviç

PANORAMASPORT.AL